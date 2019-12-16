«Вот это ножки»: постройневшая и помолодевшая Лолита Милявская удивила поклонников снимком в платье-пиджаке

«Лолита, я потеряла дар речи, вы сногсшибательны», «Это не старая фотка? Это сейчас?», «Это не фотошоп?», «Роскошная женщина! А какие ноги», «Вот это ножки», «Какие у Вас потрясающе красивые ноги», «Как же вы похудели», «Похудела так классно!!!», «Вот что значит избавилась от груза замужества, похудела, похорошела. Помолодела», «Девушка Лола вышла на волю», «Девушка в красном, вы неотразимы», «Наша Дита фон Тиз», «Шикарная женщина», «Развод только на пользу», — комментируют поклонники.