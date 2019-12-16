«Вот это ножки»: постройневшая и помолодевшая Лолита Милявская удивила поклонников снимком в платье-пиджаке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Лолиты Милявской
Новое фото Лолиты Милявской в красном платье-пиджаке восхитило подписчиков ее блога. «Всем всего хорошего в хмурую зиму! Выбирайте все яркое и солнышко подтянется. Не обращайте внимания на то, "что скажут люди"», — написала она.
«Лолита, я потеряла дар речи, вы сногсшибательны», «Это не старая фотка? Это сейчас?», «Это не фотошоп?», «Роскошная женщина! А какие ноги», «Вот это ножки», «Какие у Вас потрясающе красивые ноги», «Как же вы похудели», «Похудела так классно!!!», «Вот что значит избавилась от груза замужества, похудела, похорошела. Помолодела», «Девушка Лола вышла на волю», «Девушка в красном, вы неотразимы», «Наша Дита фон Тиз», «Шикарная женщина», «Развод только на пользу», — комментируют поклонники.
Фото и видео: instagram
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