Без макияжа и прикрас: 56-летняя Лолита Милявская показала, как ухаживает за кожей с утра

Вначале Лолита нанесла гель для умывания, смысла его. Затем наклеила патчи. Сняв патчи, Лолита нанесла средство для век и сделала массаж специальным роликом. После — сыворотку из одноразовой ампулы. Крема в протоколе не было, однако такой системный подход может дать эффект и без него.