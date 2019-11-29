Без макияжа и прикрас: 56-летняя Лолита Милявская показала, как ухаживает за кожей с утра
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Лолиты Милявской
Лолита Милявская не стесняется предстать перед поклонниками с обнаженным лицом.
Вначале Лолита нанесла гель для умывания, смысла его. Затем наклеила патчи. Сняв патчи, Лолита нанесла средство для век и сделала массаж специальным роликом. После — сыворотку из одноразовой ампулы. Крема в протоколе не было, однако такой системный подход может дать эффект и без него.
Фото и видео: instagram
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