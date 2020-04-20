«Я выгляжу как тыква»: Анита Цой показала, как изменилась за несколько недель карантина

Многие женщины во время карантина страдают из-за ставших недоступными процедур — снимают «шеллак» жестокими способами, с горем пополам самостоятельно красят ногти. Среди тех, кто ждет, когда откроются салоны красоты, оказалась 49-летняя певица Анита Цой.

«У меня сейчас прическа — это ад. Волосы уже отросли, и они не короткие и не длинные. Я выгляжу как тыква, как грибок, как домовенок Кузя», — пожаловалась она, продемонстрировав на видео, как изменилась ее внешность без походов к стилисту по волосам. Страдает Анита и без мастеров маникюра и педикюра.

Решать проблему с отросшей стрижкой певица планирует с помощью электробритвы с триммером.

А вы понимаете женщин, зависимых от салонов красоты? Или уверены, что большую часть процедур можно делать самостоятельно?