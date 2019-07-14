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«Я склонна к полноте»: Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя голодовками

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Слайд, который
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Кристина Асмус

Фото: Instagram
Актриса рассказала, как нелегко дается ей ее стройная фигура.

31-летняя актриса и жена Гарика Харламва – Кристина Асмус шокировала подписчиков неожиданным признанием. Она рассказала, что от природы склонна к полноте и набирает вес даже при взгляде на еду. Она также добавила, что стройное тело дается ей нелегко, и призналась, что ее злят комментарии, что у нее хорошая генетика.

Кристина Асмус

Фото: Instagram

«Рассказываю про фигуру.. Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у нее генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит мое тело.

Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит ))))))) Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше. Недавно, например, я купила брюки (когда была в плохой форме)), а через пару недель мне пришлось ушивать их в талии на 11 см.!», - написала Кристина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Дочка Кристины - Настя Харламова

Она также добавила, что принимает и любит себя только очень худой.

«Поэтому я изнуряю себя адскими голодными диетами. Расшифровываю - перед съемками или спектаклями в белье, обтягивающей или короткой одежде я не ем несколько дней. Вообще не ем. Ну, типа чашка кофе и 1 яблоко в день. Так и неделю могу. И две. Причем, абсолютно легко. Мотивация - мое все.

Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте также!!! Это плохо для здоровья. Но я ничего не могу с собой поделать... У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила», - продолжает актриса.

Она также призналась, что она либо не ест совсем, либо неприлично объедается.

Кристина и Гарик

«А как сделать так, чтобы быть мега худой и при этом есть, я не знаю», - заключила Кристина и попросила подписчиков не обращаться к ней за советами по питанию, так как ничему хорошему научить не может.

Напомним, ранее Кристина рассказывала, как ухаживает за лицом, и призналась, что не доверяет косметологам, потому что ей однажды занесли инфекцию.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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