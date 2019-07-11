Кристина Асмус рассказала, как визажист испортил ей лицо: «Теперь не даю никому прикасаться к коже»

«У меня всегда была идеальная кожа — что угодно, как и чем на нее наноси, хоть бы что! Но 10 лет назад на съемках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно. От страха я кардинально изменила свой образ жизни и буквально трясусь над своим лицом с тех пор. Ведь лицо для актера — его инструмент», — поделилась актриса с подписчиками своего блога.
«Вот уже 10 лет я пользуюсь только минеральной косметикой; редко наношу тональный крем (только на съемки и мероприятия); годами не меняю средство для снятия макияжа и не увлажняю кожу ничем... вообще. Не хожу к косметологу ни на какие процедуры (здесь была отдельная болезненная история). Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана! Не даю никому из гримеров прикасаться руками к коже лица (только через салфетки)))), на съемках пользуюсь только своей косметикой и кистями», — рассказала актриса.
«Сама постоянно обновляю кисти для лица и начищаю их по 7 раз в день. По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на нее. Да, я сумасшедшая. Но это работает и я крайне редко жалуюсь на свою кожу. Я советовалась с хорошими врачом, она сказала "Тебе подходит? Результат устраивает? Изменений не хочешь? Ну и гуд"», — добавила она.
«Я ничего не советую и ни к чему не призываю, естественно. Я просто рассказываю свой опыт и отвечаю на вопрос, который мне задают ежедневно», — подчеркнула Кристина, предвосхищая нравоучения со стороны более сознательных в вопросах ухода подписчиц.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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