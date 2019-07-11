Кристина Асмус рассказала, как визажист испортил ей лицо: «Теперь не даю никому прикасаться к коже»

«У меня всегда была идеальная кожа — что угодно, как и чем на нее наноси, хоть бы что! Но 10 лет назад на съемках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас. Я лечилась год всем чем только можно. От страха я кардинально изменила свой образ жизни и буквально трясусь над своим лицом с тех пор. Ведь лицо для актера — его инструмент», — поделилась актриса с подписчиками своего блога.