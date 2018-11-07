«Надоело сидеть на голодных диетах»: Кристина Асмус рассказала о склонности к полноте и несчастливом детстве

«С родителями сложная история была — из нас с сестрой упорно хотели вырастить чемпионок. Плюс столько сил и времени они вложили, что сказать им о том, что я больше не могу я решилась только в 15 лет... Когда бросила.. была уверена, что большое никогда ни под каким предлогом не буду заниматься спортом. Ни в каком виде. В силу профессии меня так или иначе много лет подряд сопровождали танцы и сценическое движение. Форма поддерживалась как-то сама по себе )))))) Но вот желания самой взять абонемент и идти в зал появлялось только в самом страшном кошмаре. Я была уверена, что только для роли буду готова решиться на этот шаг, но сделать себе любимой такой подарок - ни-за-что. Так вот..... последний месяц я только и думаю о том, что мне не просто пора бы уже взяться за себя, а я очень хочу», — призналась актриса и попросила поклонников рассказать о своем опыте.

Фолловеры советуют звезде заняться чем-то приятныйм — йогой, пилатесом, танцами.

«Танцы !!! И не каких залов», «Кристина, тебе очень подошло бы занятия Pole Dance, по мне так и ходила бы на них дальше, просто неудобно по расписанию стало. Нагрузка, такая, что просто тягаться железо, это скучно, а результат потрясающий и очень интересно и красиво», «Aqua bike! The best», «Просто регулярно бегайте», «Я записалась на тхэквондо. Так было стыдно что такая неумеха. Сейчас уже 3 месяц занятий пошел. Я морально отдыхаю на занятиях и чувствую себя на много лучше. И если вынуждена пропустить тренировку - у меня уже ломка, и как я раньше жила без этого», «Главное найти то, что по-настоящему понравится! Моя любовь уже несколько лет - антигравити (аэро) йога», «Кроссфит шикарная вещь», «Вы так прекрасно всегда выглядите, сроду бы не подумала, что Вы склонны к полноте...)))», — пишут они.