Как питаются модели, чтобы сохранить стройную фигуру: певица Xenia (Ксения Гур)

Ксения Гур — исполнительница, топ-модель и титулованная «Миссис Москва — 2019», участвующая в показах мировых брендов (Roberto Cavalli, Giorgio Armani и многих других). Она, как никто другой, знает, насколько важен правильный и сбалансированный рацион для сохранения красоты и стройности. В разговоре с Passion.ru популярная девушка поделилась лайфхаками, благодаря которым поддерживает свою форму.

«Я очень люблю завтраки, больше других приемов пищи, потому что именно на завтрак можно позволить все самое вкусное, полезное, не ограничивая себя в выборе блюд. Раньше мой завтрак состоял из йогурта и кофе. И долгое время я говорила, что просто не хочу плотно есть с утра. Это и логично, если у меня был, например, плотный поздний ужин. Но около двух лет назад я в корне поменяла свой пищевой режим, начав уделять большое внимание именно утреннему приему пищи. И вам советую пересмотреть свой рацион, если вы хотите остаться стройными и здоровыми. При этом завтрак должен быть полноценным, полезным и сытным, чтобы после него вам не хотелось есть еще несколько часов.