Как питаются модели, чтобы сохранить стройную фигуру: певица Xenia (Ксения Гур)
Ксения Гур — исполнительница, топ-модель и титулованная «Миссис Москва — 2019», участвующая в показах мировых брендов (Roberto Cavalli, Giorgio Armani и многих других). Она, как никто другой, знает, насколько важен правильный и сбалансированный рацион для сохранения красоты и стройности. В разговоре с Passion.ru популярная девушка поделилась лайфхаками, благодаря которым поддерживает свою форму.
«Я очень люблю завтраки, больше других приемов пищи, потому что именно на завтрак можно позволить все самое вкусное, полезное, не ограничивая себя в выборе блюд. Раньше мой завтрак состоял из йогурта и кофе. И долгое время я говорила, что просто не хочу плотно есть с утра. Это и логично, если у меня был, например, плотный поздний ужин. Но около двух лет назад я в корне поменяла свой пищевой режим, начав уделять большое внимание именно утреннему приему пищи. И вам советую пересмотреть свой рацион, если вы хотите остаться стройными и здоровыми. При этом завтрак должен быть полноценным, полезным и сытным, чтобы после него вам не хотелось есть еще несколько часов.
Топ моих любимых блюд:
Всевозможные смузи. Это достаточно простой и полезный вариант. Смузи можно сделать из любых фруктов и овощей, которые имеются в наличии. Мой фаворит — банан, клубника и кокосовое молоко. Ингредиенты необходимо перемолоть в блендере — и готово!
Различные боулы с фруктами, орехами и гранолой. Самый простой вариант такой: любые ягоды, замороженные или свежие, взбить блендером. Получившуюся основу для полезного блюда можно сверху посыпать гранолой, украсить любыми ягодами, кокосовой стружкой или лепестками миндаля. Это не только полезно и вкусно, но и невероятно красиво!
Если выбирать что-то более основательное, то можно приготовить брускетты. Два кусочка любого хлеба подогреть при помощи тостера. На хлеб — крем из авокадо, ложку крем-сыра, яйцо пашот и ломтики лосося. Это простое, но очень сытное и питательное блюдо я когда-то попробовала в одном известном питерском кафе и теперь с удовольствием готовлю его дома.
Еще один простой, сытный и очень вкусный вариант завтрака — яйца скрэмбл с луком и томатами. Сначала необходимо обжарить лук, добавить мелко нарезанный помидор, залить яйца, сверху добавить тертый сыр и все перемешать. Также можно добавить мелко нарезанные вяленые томаты.
Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, то начинайте свой день с творожной запеканки. Мой рецепт: творог (лучше зернистый) взбить в блендере, добавить немного меда и яйцо, снова взбить. Массу выложить в форму, добавить замороженную вишню или кусочки банана, выпекать в духовке. Если есть груша и корица, то запеканка получится еще более нежной, ароматной и вкусной.
Ну и раз в неделю можно позволить себе питательный завтрак с панкейками или блинчиками. Мои фавориты — блинчики с вареным сгущенным молоком и маком с добавлением бананов или ягод.
Фото: личный архив
Наверное, у многих возник вопрос: а как же каши? Скажу вам честно: я совсем не люблю крупы, особенно гречку и овсянку, и для меня такая еда — это не удовольствие, а наказание. И я глубоко убеждена, что все, что мы едим с удовольствием, идет нам в плюс (как минимум создает хорошее настроение), а все, что мы едим через силу, вряд ли принесет пользу организму.
Чтобы сохранять идеальную форму и легкость, необходимо следовать простому правилу: начать день с любимых блюд на завтрак и по возможности исключить ужин (или заменить его на какие-то легкие варианты, если отказаться от вечернего приема пищи пока не получается). Все калории, съеденные за завтраком, вы потратите в течение дня, а все, что вы позволите себе вечером, может отложиться лишними килограммами на бедрах и боках».
Фото: личный архив