Вредоносный тандем: какие популярные продукты плохо сочетаются друг с другом
Разнообразие ингредиентов может оказывать отрицательное влияние на весь организм. Сочетание каких продуктов лучше избегать, рассказала нутрициолог Кристина Журавлева в разговоре с “Риа Новости”. По ее словам, наибольший вред организму приносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром. Например, сливки с сахаром. Если вы любите орехи и растительное масло, то они неплохо подходят к рыбе, потому что в ней содержатся ненасыщенные жиры. А вот мясо и растительное масло лучше разделить.
Традиционный гарнир из риса и картофеля, который часто подают к мясу, следует исключить из совместного потребления. Заменить привычные ингредиенты можно на овощной салат, спаржу или листовую зелень.
Нутрициолог добавляет, что организм тяжело справляется с одновременной переработкой двух видов животного белка. Самые распространенные животные белки – это рыба, яйца, красное мясо, мясо птицы. После такой трапезы часто появляется ощущение тяжести и дискомфорта.
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