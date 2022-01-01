Вредоносный тандем: какие популярные продукты плохо сочетаются друг с другом

Традиционный гарнир из риса и картофеля, который часто подают к мясу, следует исключить из совместного потребления. Заменить привычные ингредиенты можно на овощной салат, спаржу или листовую зелень.

Нутрициолог добавляет, что организм тяжело справляется с одновременной переработкой двух видов животного белка. Самые распространенные животные белки – это рыба, яйца, красное мясо, мясо птицы. После такой трапезы часто появляется ощущение тяжести и дискомфорта.