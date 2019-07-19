Тест: жгучая, пикантная или сладкая — узнайте, какая вы специя?

Сегодня в 00:00Тест: жгучая, пикантная или сладкая — узнайте, какая вы специя?КомментарииВкус каждой специи уникален, каждая из них придает блюду необычное, ни с чем не сравнимое звучание. Так же неповторим и характер каждого человека: неуловимые оттенки, яркие и едва уловимые, делают нас такими разными и такими интересными. Острый, жгучий кайенский перец, терпкая куркума, пикантный имбирь или сладкая ваниль – пройдите наш тест и узнайте, какая вы специя. Текст: Наталья ОбрядинаФото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегихарактерспецииТестОбсудитьSearch