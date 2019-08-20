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Йога для гибкости, кардио для выносливости: как выбрать тренировку, чтобы получить максимальный результат

Персональный тренер Рэйчел Аттард рассказала, как правильно питаться и заниматься спортом, чтобы добиться максимальных результатов в поставленной цели в фитнесе.

Лучшая тренировка для похудения, по словам фитнес-эксперта, которые приводит австралийская версия портала Daily Mail, смесь кардио и силовых нагрузок. «Для людей, которые хотят сбросить вес, это оптимальный вариант. Бег, велосипед, ходьба, плавание помогут сжигать калории, а тренировки с отягощением – нарастить мышечную массу». Лучшая диета для похудения – любая с дефицитом калорий. Есть надо меньше, чем тратится в день. Главное – правильно рассчитать свою калорийность.

Чтобы привести себя в тонус, повысить настроение, надо включить в расписание высокоинтенсивные тренировки с отягощением. Кардио в таких случаях не требуется. В качестве диеты для подтянутости тела лучше выбрать систему питания с дефицитом калорий, в которой мало жира, но присутствуют белок и углеводы. Причем белок и углеводы надо есть перед и после тренировки.

Для наращивания мышечной массы необходим работа с большими весами и выполнение сложных упражнений. Так что тренер советует сосредоточиться таких упражнениях, как приседания, тяга, жим лежа, подтягивания, жим над головой и другие. Для наращивания мышечной массы подходит диета с высоким содержанием белка и углеводов.

Для увеличения выносливости и укрепления сердечно-сосудистой системы необходимо кардио с высокой интенсивностью – бег трусцой, плавание, езда на велосипеде или быстрая ходьба. Идеальная диета – высокоуглеводная, после тренировки надо есть белок, чтобы не растерять мышечную массу.

Лучшей тренировкой для развития гибкости станет йога или стретчинг. Если вы думаете, что это недостижимая цель, это не так: 10 минут после основных нагрузок – и вы заметите разницу. Подходящая диета – сбалансированное питание с большим количеством фруктов, овощей, нежирным белком и полезными жирами. А также пейте больше воды и применяйте методики, снижающие стресс.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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