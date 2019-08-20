Йога для гибкости, кардио для выносливости: как выбрать тренировку, чтобы получить максимальный результат

Лучшая тренировка для похудения, по словам фитнес-эксперта, которые приводит австралийская версия портала Daily Mail, смесь кардио и силовых нагрузок. «Для людей, которые хотят сбросить вес, это оптимальный вариант. Бег, велосипед, ходьба, плавание помогут сжигать калории, а тренировки с отягощением – нарастить мышечную массу». Лучшая диета для похудения – любая с дефицитом калорий. Есть надо меньше, чем тратится в день. Главное – правильно рассчитать свою калорийность.

Чтобы привести себя в тонус, повысить настроение, надо включить в расписание высокоинтенсивные тренировки с отягощением. Кардио в таких случаях не требуется. В качестве диеты для подтянутости тела лучше выбрать систему питания с дефицитом калорий, в которой мало жира, но присутствуют белок и углеводы. Причем белок и углеводы надо есть перед и после тренировки.