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«Освежила образ перед съемками»: Надежда Бабкина похвасталась идеально гладкой кожей и голливудской улыбкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

Новое фото в блоге 69-летней Надежды Бабкиной вызвал спорные эмоции у ее поклонников.

Яркая внешность певицы и телеведущей Надежды Бабкиной неизменно привлекает внимание публики и вызывает целые дискуссии в Сети. Новое фото, которое она представила на суд подписчикам своего блога в Instagram, не стало исключением.

«Освежила образ перед съемками "Модного приговора"! Как вам?», — написала звезда.

«Очень хорошо освежила», «Прямо Голливуд огонь», «Похудела что ли?», «Красивая молодая классная», «Вы как всегда прекрасны», «Вы всегда молоды», «Очень красиво выглядит, всем бы так! Молодец», «Шикарная, сексуальная, породистая», «Девушка, вы так похожи на нашу любимую Надежду Бабкину», «Вот из за такой красоты подняли пенсионный возраст», — делают комплименты одни подписчики.

«Фотошоп классный», «Шикарный фотошоп!!!», «Нарисуют себя красотками — фотошоп, а в жизни без слез не глянешь, все думают, что им 35», «На кого похожа стала, вся изрезанная», «Вся искуственная», «Мы Вас любим, но здесь вы похожи на Кена», — ругают другие.

А как относитесь вы к использованию фотошопа и подобных ему приложений в соцсетях? Вызывает ли он негатив, или картинка должна быть красивой?

Фото и видео: instagram

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