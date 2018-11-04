«Ест, еще как»: постройневшая Юлия Высоцкая ответила на обвинения хейтеров

Фотографии худой и задорной Юлии Высоцкой восхищают ее поклонников и раздражают хейтеров. Этим летом супруге известного режиссера Андрея Кончаловского удалось стать еще стройнее, чем обычно, и осенью она не спешит набирать вес.
«"Готовит все время жирное-сладкое-соленое-вредное... Сама не ест!" ест, еще как) но умеет вовремя остановиться, задуматься и перезагрузиться», — отреагировала актриса на очередную волну гневных комментариев в Сети.
Ранее Юлия рассказывала, что не всегда ее отношения с едой складывались удачно, а строгие диеты и вовсе сделали ее сварливой и недовольной жизнью женщиной. Помимо разумных ограничений, 45-летняя звезда много занимается спортом. Ее 81-летнего супруга часто можно увидеть на пробежке или прогулке с ней. Поклонники пары отмечают, что оба они выглядят просто отменно.
Фото и видео: instagram