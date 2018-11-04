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«Ест, еще как»: постройневшая Юлия Высоцкая ответила на обвинения хейтеров

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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45-летняя Юлия Высоцкая успокоила поклонников и рассказала, как ей удается сохранять стройность.

Фотографии худой и задорной Юлии Высоцкой восхищают ее поклонников и раздражают хейтеров. Этим летом супруге известного режиссера Андрея Кончаловского удалось стать еще стройнее, чем обычно, и осенью она не спешит набирать вес.

«"Готовит все время жирное-сладкое-соленое-вредное... Сама не ест!" ест, еще как) но умеет вовремя остановиться, задуматься и перезагрузиться», — отреагировала актриса на очередную волну гневных комментариев в Сети.

Ранее Юлия рассказывала, что не всегда ее отношения с едой складывались удачно, а строгие диеты и вовсе сделали ее сварливой и недовольной жизнью женщиной. Помимо разумных ограничений, 45-летняя звезда много занимается спортом. Ее 81-летнего супруга часто можно увидеть на пробежке или прогулке с ней. Поклонники пары отмечают, что оба они выглядят просто отменно.

Фото и видео: instagram

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