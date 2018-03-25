Юлия Высоцкая пострадала от диет и спорта: «Нет ничего страшнее аббревиатуры ЗОЖ»

Поклонники 44-летней Юлии Высоцкой не устают делать ей комплименты по поводу ее внешности, ведь несмотря на то, что она дважды мама и постоянно работает с едой, актриса сохраняет отличную фигуру и буквально светится от позитива.

Все это — из-за правильного образа жизни, считает звезда. Но советует не путать это с модным «здоровым образом жизни».

«Нет ничего страшнее аббревиатуры ЗОЖ. Выражение "здоровый образ жизни" действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я — да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы. Хорошо, что не годы», — цитирует Юлию «Wday».

Попробовав жить так, как советуют нам «фитоняши», актриса превратилась в недовольную собой и жизнью сварливую женщину. «Абсолютно ушедшее зря время, когда организм вообще не понимал, что с ним происходит, находился в полной панике и начинал, как сумасшедший, запасаться. Потому что вместо награды мы ему даем 10 километров пробежечки и еще час силовой йоги. Как я выглядела при этом? Точно не как женщина мечты: с огромными синяками под глазами, а подходить ко мне ближе чем на два метра было нельзя, потому что кусалась я очень сильно», — констатирует звезда.

Монодиеты и детоксы дают лишь временный эффект, уверена Юлия. Секрет здоровья и красоты — в том, чтобы выработать свою систему: «Если я хочу продолжать быть востребованной актрисой, я всегда должна оставаться в форме и быть привлекательной. Не только быть того или иного размера, но еще я должна прыгать и не задыхаться, мое лицо должно хотя бы помещаться в кадр и быть свежим <...> Я понимаю, что если у меня сегодня выступление, то я никак не смогу накануне пить шампанское с подружкой до часу ночи. В этом порядке желательно находиться все время. Но бывает, устаешь так, что уже не понимаешь, что ты съел — какую-то сушку, хлеб с маслом и сыром. И где мои отварные овощи? Я вроде бы их даже с собой и принесла, но нет у меня сил на отварные овощи. Дайте радости! Это бывает у всех, но такое питание ни в коем случае не должно становиться правилом. Вот это и есть ваша дисциплина».

Фото: instagram