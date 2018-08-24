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Юлию Высоцкую жестко раскритиковали за худобу: «Грудная клетка как доска стиральная»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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45-летнюю Юлию Высоцкую сравнили с Ван Даммом и Майклом Джексоном.

Стройная фигура Юлии Высоцкой — предмет ее гордости и зависти поклонниц. Однако фотография, которую актриса опубликовала сегодня, вызвала массу споров среди подписчиков ее блога.

«Ничего себе "хлебушек"», «И чашечка в размер», «Как Вы такая худенькая остаетесь? Я понимаю.. бег.. нагрузки.. но.. как??? С такими тостами.. и булочками», «Столько сахара! Столько хлеба! А вы в такой восхитительной форме! Скажите откровенно, секрет в том, что вы с этим только фотографируетесь???», «Юля! Мы тоже так хотим! Есть булки и быть красивыми и стройными», «Завидую белой завистью», — комментируют одни подписчики.

«Не худейте больше, пожалуйста», «Юличка, очень худенькая, поправляйся пожалуйста», «Зачем же так худеть??))) Не сексуально», «Мне одной кажется, что у Юли анарексия? В таком возрасте излишняя худоба лишь подчёркивает или добавляет возраста», «Вы знаете, что люди, которые сидят на жестких диетах и анорексики постоянно готовят и пекут, ищут новые рецепты и заняты кулинарией, но не едят? Очень надеюсь, это не её кейс», «Это не анарексия, ну очень худа. Аж грудная клетка ,как доска стиральная», «Она похожа на Вандама», «Майкл Джексон», «Юлия становиться Джексоном», — критикуют актрису другие.

А какие женщины нравятся вам — худые или в теле?

Фото и видео: instagram

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