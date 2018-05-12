Есть чем гордиться: Лобода показала налитую грудь, а Гагарина — фото топлес

Лето все ближе, и это очень заметно по тем фотографиям, которыми делятся российские звезды. Иосиф Пригожин и Валерия дразнят кадрами из романтического путешествия, Полина Гагарина с Дмитрием Исхаковым отправились на любимые Мальдивы.
«Don’t touch my coconuts», — шутит певица под снимком руки любимого мужа.
Вслед за откровенной фотографией из душа, повлекшей массу критики, Ольга Бузова опубликовала еще одно фото топлес. «Ты ее запомнишь навсегда», — дразнит она.
Артистка находится сейчас в жаркой Калифорнии.
Фото: instagram