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Есть чем гордиться: Лобода показала налитую грудь, а Гагарина — фото топлес

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Фото из Instagram Светланы Лободы
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Российски звезды делятся очень откровенными снимками.

Лето все ближе, и это очень заметно по тем фотографиям, которыми делятся российские звезды. Иосиф Пригожин и Валерия дразнят кадрами из романтического путешествия, Полина Гагарина с Дмитрием Исхаковым отправились на любимые Мальдивы.

«Don’t touch my coconuts», — шутит певица под снимком руки любимого мужа.

Вслед за откровенной фотографией из душа, повлекшей массу критики, Ольга Бузова опубликовала еще одно фото топлес. «Ты ее запомнишь навсегда», — дразнит она.

Светлана Лобода, поклонники которой судачат о тайных родах певицы, похвасталась налитой грудью.

Артистка находится сейчас в жаркой Калифорнии.

Фото: instagram

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