Откровенное фото Бузовой в душе высмеяли подписчики: «На Тарасова стала похожа»

«Не удачное фото, лицо не красивое получилось», «Уж было бы что прикрывать», «Зачем закрывать то, чего нет?», «И тебе не стыдно», «На Тарасова стала похожа что ли», «Простите, но вы здесь на Романа Гриценко похожи», «Мужик!!!», «Доска», — критикуют фолловеры.

«Капец, сколько негатива....», «Она многого достигла. И если вы завидуете это не повод ее оскорблять, почему люди такими стали? Если она вам не нравиться дак пройдите мимо. И оставьте весь свой ниготив при себе. А Оля молодец я желаю ей большой удачи. Она ведь правда старается. А вы люди будте людьми, а не теми какими вы себя выставляете», «У нее прекрасно все с фигурой и хорошо, что она ничего не переделывает», «Олечка ты секси», — защищают певицу ее преданные фанаты.

Фото: instagram