Валерия и Иосиф Пригожин сбежали из России чтобы устроить себе римские каникулы

Эти выходные Валерия и Иосиф Пригожин проводят в Риме. Они отправилисб на юбилей друзей и устроили себе романтические каникулы.
«Очень люблю Рим, всегда с радостью сюда возвращаюсь — до конца его узнать и изучить нельзя, каждый раз узнаю много интересного», — поделилась Валерия.
Ее супруг тоже остался в восторге от поездки:
«В этом вечном городе можно фотографировать каждый дом, каждый фонтан, каждую маленькую улочку - все здесь хранит уникальную историю. Так и хочется замедлить время», — восхищена певица.
А вы любите путешествовать?
Фото: instagram