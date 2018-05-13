Валерия и Иосиф Пригожин сбежали из России чтобы устроить себе римские каникулы

Эти выходные Валерия и Иосиф Пригожин проводят в Риме. Они отправилисб на юбилей друзей и устроили себе романтические каникулы.

«Очень люблю Рим, всегда с радостью сюда возвращаюсь — до конца его узнать и изучить нельзя, каждый раз узнаю много интересного», — поделилась Валерия.