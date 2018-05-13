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Валерия и Иосиф Пригожин сбежали из России чтобы устроить себе римские каникулы

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Кадр из Instagram-видео Иосифа Пригожина
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Валерия и Иосиф Пригожин делятся фотографиями и видеозаписями с романтического путешествия.

Эти выходные Валерия и Иосиф Пригожин проводят в Риме. Они отправилисб на юбилей друзей и устроили себе романтические каникулы.

«Очень люблю Рим, всегда с радостью сюда возвращаюсь — до конца его узнать и изучить нельзя, каждый раз узнаю много интересного», — поделилась Валерия.

Ее супруг тоже остался в восторге от поездки:

«В этом вечном городе можно фотографировать каждый дом, каждый фонтан, каждую маленькую улочку - все здесь хранит уникальную историю. Так и хочется замедлить время», — восхищена певица.

А вы любите путешествовать?

Фото: instagram

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