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«Пузика нет»: поклонники подозревают, что Светлана Лобода тайно родила

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Фото из Instagram Светланы Лободы
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Новые фотографии в блоге популярной певицы спровоцировали разговоры о рождении ребенка.

Поклонники Светланы Лободы ждут, когда она станет мамой во второй раз и расскажет об этом в своем Instagram. Однако пока там появляются фотографии с длительных прогулок и рассказы об активном творческом процессе — певица обещала не задерживаться в декрете и порадовать новыми песнями. На днях Лобода опубликовала кадры со съемок нового клипа, которые спровоцировали разговоры о тайных родах.

«Главное- выбрать ракурс ☝️», — подписала Светлана фотографию, которую поклонники изучили едва ли не с лупой: «Пузика нет, родила? Поздравлять можно?», «А когда были роды ?) Все так быстро . Поздравляем c чудом», «Она уже родила, на фото нет живота, а пока просто скрывают», «Ну явно - Не беременная», «Наверно девочка родилась 9 мая! Виктория!», «Будто живота нет 👌😁 реально ракурс решает», «Ракурс скоро поменяет реальность)».

Напомним, о беременности Светланы Лободы стало известно в марте этого года. У певицы есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем. Стоит отметить, что Лобода скрывает пол будущего ребенка и имя его отца. Однако, в одном из недавних видео, опубликованных Светланой в Instagram Stories Ева рассказала, что у нее будет сестра.

Фото: instagram

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