«Пузика нет»: поклонники подозревают, что Светлана Лобода тайно родила

Поклонники Светланы Лободы ждут, когда она станет мамой во второй раз и расскажет об этом в своем Instagram. Однако пока там появляются фотографии с длительных прогулок и рассказы об активном творческом процессе — певица обещала не задерживаться в декрете и порадовать новыми песнями. На днях Лобода опубликовала кадры со съемок нового клипа, которые спровоцировали разговоры о тайных родах.