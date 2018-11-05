«Дважды по 40, а в последний раз 27»: Мария Кожевникова рассказала о своем опыте похудения и пожаловалась на мошенников

Многодетная мама Мария Кожевникова никогда не скрывала свой лишний вес. Она не раз демонстрировала фото «до и после» экстремального похудения, и этим воспользовались мошенники.

«Да, это действительно НЕ Фотошоп! Но все, кто использует эти фотографии в целях продажи различных препаратов — мошенники! Официально заявляю, я не употребляла и не употребляю никаких препаратов для похудения, более того, считаю их ОПАСНЫМИ для здоровья», — написала она в Instagram.