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«Дважды по 40, а в последний раз 27»: Мария Кожевникова рассказала о своем опыте похудения и пожаловалась на мошенников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Кожевниковой

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33-летняя Мария Кожевникова рассказала, как худела после родов.

Многодетная мама Мария Кожевникова никогда не скрывала свой лишний вес. Она не раз демонстрировала фото «до и после» экстремального похудения, и этим воспользовались мошенники.

«Да, это действительно НЕ Фотошоп! Но все, кто использует эти фотографии в целях продажи различных препаратов — мошенники! Официально заявляю, я не употребляла и не употребляю никаких препаратов для похудения, более того, считаю их ОПАСНЫМИ для здоровья», — написала она в Instagram.

«Призываю Вас включить голову и перестать верить в "волшебство" в виде таблеток, чаев и всякой химии, то что вы ищете уже находится внутри вас — Сила Воли! Именно она, Вас приведет к результату, поверьте мне, я дважды сбрасывала по 40 кг, а в последний раз 27. Ваши друзья это ПП, кардио нагрузки и время! Да, нельзя худеть резко, это плохо и для организма, и для кожи, которая может обвиснуть. Пожалуйста любите себя, принимайте любой(ым) и помните, только Вы можете себе помочь, только Вы сами», — написала актриса.

Фото и видео: instagram

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