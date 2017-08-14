Мария Кожевникова получила удостоверение многодетной семьи. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram, опубликовав фото документа.

Теперь актриса, ее муж и трое сыновей смогут получить такие льготы, как, например, бесплатные билеты в зоопарк, бесплатный проезд на общественном транспорте, пособие и ежемесячная компенсация платы за коммунальные услуги.