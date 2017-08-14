32-летняя Мария Кожевникова официально стала многодетной мамой
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Мария Кожевникова получила удостоверение многодетной семьи. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram, опубликовав фото документа.
Теперь актриса, ее муж и трое сыновей смогут получить такие льготы, как, например, бесплатные билеты в зоопарк, бесплатный проезд на общественном транспорте, пособие и ежемесячная компенсация платы за коммунальные услуги.
Напомним, что Кожевникова родила в конце июля, подарив своему мужу Евгению Васильеву сына. Имя малыша звездная чета пока держит в секрете, а сама актриса с радостью делится с фанатами радостями материнства.
Фото: globallookpress