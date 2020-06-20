Наталья Бочкарева загорает на природе с ярким макияжем

«Как проходят выходные? Кто так же, как и я, имел честь и возможность надеть купальник и позагорать?😉 Лето, мы тебя не упустим! Вы со мной согласны?» - обратилась к подписчикам Наталья

Фолловеры с радостью поделились с актрисой, чем занимаются в субботний день: «Уехал в деревню на отдых 😅 Отдыхаю 🌞», «А если имел честь одеть плавки. Можно делится эмоциями?)», «загораем на даче😎😍», «купаемся с дочкой❤️», «У нас на Урале снова похолодало, пасмурно и вот вот пойдёт дождик, поэтому дома за чашечкой чая с блинчиками 😊».