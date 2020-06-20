Наталья Бочкарева загорает на природе с ярким макияжем
Фото: Instagram/ @natalia_bochkareva_official
Отдых на природе - совсем не повод отказываться от малиновых губ и точеных бровей. По крайней мере, Наталья Бочкарева от них отказываться точно не собирается. Актриса решила провести солнечный день в купальнике. Звезда сериала «Счастливы вместе» радуется, что наконец-то позволила себе принять солнечные ванны.
«Как проходят выходные? Кто так же, как и я, имел честь и возможность надеть купальник и позагорать?😉 Лето, мы тебя не упустим! Вы со мной согласны?» - обратилась к подписчикам Наталья
Фолловеры с радостью поделились с актрисой, чем занимаются в субботний день: «Уехал в деревню на отдых 😅 Отдыхаю 🌞», «А если имел честь одеть плавки. Можно делится эмоциями?)», «загораем на даче😎😍», «купаемся с дочкой❤️», «У нас на Урале снова похолодало, пасмурно и вот вот пойдёт дождик, поэтому дома за чашечкой чая с блинчиками 😊».
Наталья Бочкарева прославилась после роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Ранее актриса попала в громкий скандал: в ночь с 28 на 29 сентября 2019 года Наталья была задержана сотрудниками полиции за хранение запрещенных веществ. В ходе следствия она полностью признала вину, раскаялась и заплатила штраф в 30 тысяч рублей. У актрисы двое детей: сын Иван и дочь Мария, которые родились в браке с адвокатом Николаем Борисовым. С 2014 года пара в разводе.
Фото и видео: Instagram/ @natalia_bochkareva_official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!