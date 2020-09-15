Анна Семенович прокомментировала «роман» с Дмитрием Губерниевым: «Мы могли бы быть красивой парой»

«Знаете, над чем мы так смеемся и веселимся на фото? Конечно, над прочтением десятков статей о моем "романе" с Димой Губерниевым. Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в моем новом клипе "МаниБой". А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют!, — написала артистка в Instagram. — Мы с Димой, может? быть и могли стать очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен и счастлив со своей супругой. Все могут быть спокойны: романа между нами нет. А вот экранная любовь в новом клипе есть!».

В видео на новую песню Анны Семенович также снялся звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян.