Испорченные зубы, запах изо рта и другие популярные мифы о винирах, о которых вам полезно знать

Прежде чем говорить о мифах, давайте разберемся, что же такое виниры и почему сотни звезд прибегают к этой процедуре. Виниры – это пластинки, попадающие в зону улыбки. Виниры крепятся на зубы и состоят из современных материалов (керамика, цирконий, композит). Толщина пластинок обычно составляет не более одного миллиметра. В основном виниры устанавливаются конкретно на зону улыбки (десять верхних и десять нижних зубов).
Звезды телеэкранов горячо полюбили процедуру виниринга по нескольким причинам. Во-первых, благодаря винирам зубы приобретают идеальную форму и цвет. Улыбка становится поистине голливудской и привлекает множество восторженных взглядов. Во-вторых, многих звезд шоу-бизнеса привлекает простота ухода за винирами. По сути уход ничем не отличается от стандартных правил гигиены полости рта.
Еще одной немаловажной причиной установки виниров является их незаметность для окружающих. Современные технологии позволяют использовать лучшие материалы при изготовлении виниров. Поэтому отличить их от настоящих зубов практически невозможно. Более того, современные материалы позволяют обеспечить высокую комфортность виниров. Многие звезды несколько лет назад предпочитали вставлять в виниры бриллианты и стразы. На сегодняшний день эта тенденция уменьшается, так как в моду все больше и больше входит естественность.
Фото: Vostock Photo
Миф или реальность?
Виниры приводят к полному разрушению зубов
Перед установкой винировых накладок происходит практически то же самое, что и при установке безметалловых коронок. Зубы предварительно обтачиваются, стоматологи проводят проверку на отсутствие в ротовой полости патологий или кариеса. Если вдруг выявляется кариес, то обязательно проводится лечение. Проникновение к зубам болезнетворных бактерий полностью ограничено герметичными накладками. Они также спасают зубы в будущем от налета и воздействия молочной кислоты.
Из-за виниров может возникнуть неприятный запах изо рта
Основной причиной, по которой в ротовой полости может появиться запах, является скопление остатков пищи между зубами. Однако пластинки виниров прилегают к зубам настолько плотно, что исключают возможность скопления остатков пищи. Фиксируются виниры специальным стоматологическим цементом. Но даже в этом случае не стоит пренебрегать общепринятыми правилами гигиены полости рта.
Ходить с винирами – неудобно
Вполне вероятно, что на протяжении 1–2 дней после установки виниров может ощущаться небольшой дискомфорт в ротовой полости. Причиной этого может стать проступающий между зубами стоматологический цемент. Однако как только стоматолог удалит его остатки, дискомфорт полностью исчезнет.
Вместо зубов – виниры!
Многие уверены, что с помощью виниров можно восстановить утерянные зубы. Спешим вас расстроить: при отсутствии зубов установка виниров просто невозможна. Виниры можно устанавливать только на собственные зубы, несмотря на их несовершенство: сколы или другие дефекты.
Фото: Vostock Photo
Установить виниры можно за один день
Установка виниров требует как минимум нескольких визитов к стоматологу. Изначально, при первом сеансе, происходит осмотр ротовой полости пациента, врач выявляет проблемы, лечит кариес, изготавливается макет ваших будущих зубов и т.д. На втором сеансе происходит обточка зубов, снятие силиконовых оттисков и установка временных накладок. На третий визит, после предварительной примерки, устанавливаются сами виниры.
Но прогресс не стоит на месте, цифровые технологии набирают обороты и в некоторых случаях «цифровые» виниры становится возможным установить за одно посещение стоматолога.
Выпадет – не выпадет
При правильной подготовке зубов вероятность того, что накладки могут выпасть, сводится практически к нулю. Для того чтобы сломать виниры, придется изрядно потрудиться. Материал, из которого изготавливаются виниры, настолько прочен, что позволяет грызть твердую морковь или другие овощи. Однако не стоит увлекаться: если постоянно грызть твердую пищу, даже родные зубы не скажут вам спасибо.
На всю жизнь
При правильном уходе и регулярном осмотре у стоматолога виниры могут прослужить вам много лет. Однако нельзя назвать точные цифры, так как срок службы зависит от множества внешних факторов. Это и квалификация стоматолога, и качество используемого материала, и применение современных технологий и методик.
В любом месте
Многие уверены, что виниры можно установить в любой стоматологии. Однако практика показывает, что лучше обращаться в специализированную клинику, которая не только располагает современным оборудованием, но и использует качественные, безопасные материалы.
Для того чтобы улыбка стала поистине голливудской, необходимо в первую очередь найти специализированную клинику и квалифицированного специалиста. И тогда восхищенные взгляды, прикованные к вашей улыбке, будут радовать вас долгое время.
Текст: Владимир Шипков
Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!