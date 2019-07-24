Испорченные зубы, запах изо рта и другие популярные мифы о винирах, о которых вам полезно знать

Прежде чем говорить о мифах, давайте разберемся, что же такое виниры и почему сотни звезд прибегают к этой процедуре. Виниры – это пластинки, попадающие в зону улыбки. Виниры крепятся на зубы и состоят из современных материалов (керамика, цирконий, композит). Толщина пластинок обычно составляет не более одного миллиметра. В основном виниры устанавливаются конкретно на зону улыбки (десять верхних и десять нижних зубов).

Звезды телеэкранов горячо полюбили процедуру виниринга по нескольким причинам. Во-первых, благодаря винирам зубы приобретают идеальную форму и цвет. Улыбка становится поистине голливудской и привлекает множество восторженных взглядов. Во-вторых, многих звезд шоу-бизнеса привлекает простота ухода за винирами. По сути уход ничем не отличается от стандартных правил гигиены полости рта.

Еще одной немаловажной причиной установки виниров является их незаметность для окружающих. Современные технологии позволяют использовать лучшие материалы при изготовлении виниров. Поэтому отличить их от настоящих зубов практически невозможно. Более того, современные материалы позволяют обеспечить высокую комфортность виниров. Многие звезды несколько лет назад предпочитали вставлять в виниры бриллианты и стразы. На сегодняшний день эта тенденция уменьшается, так как в моду все больше и больше входит естественность.