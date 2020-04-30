56-летняя Вика Цыганова сменила образ и стала похожей на Мадонну
Фото: Instagram Вики Цыгановой
Строгий и стильный образ, который примерила певица Вика Цыганова, пришелся по вкусу ее поклонникам. В отличие от многих коллег, у нее масса дел, которые она старается успеть сделать — дома и по работе.
«У кого как, у нас работа кипит, у меня вообще не хватает времени, если я не буду выходить из дома еще... год,.. скорее всего я одолею английский, стану йогом, напишу книгу, может две, и нарисую свои картины! Меня все устраивает, а, да, еще у меня — огородик ждет встречи и прекрасным, то есть со мной. А вчера была супер фотосессия и съемка. Всем хорошего настроения и приятного вечера. P.S...... шкафы все еще стоят.., даже не подходила к разбору..., времени нет», — рассказала она.
«Вика, вы прекрасны», «Какой шикарный образ», «Вас в этом образе просто не узнать, хорошеете на глазах», «Мадонна!!!!!!», «Королева», «Вика супер выглядите как то по новому вам очень идет», «Как вам идет этот образ», «Как вам идет эта прическа», «Очки идут Вам! Серьезный образ», «Это что за юная девушка??? Ничего себе, Вика», «Виктория вы как вино с годами только лучше», — обсуждают поклонники.
А вам нравится новый образ звезды?
Фото и видео: Instagram
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