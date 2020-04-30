56-летняя Вика Цыганова сменила образ и стала похожей на Мадонну

Строгий и стильный образ, который примерила певица Вика Цыганова, пришелся по вкусу ее поклонникам. В отличие от многих коллег, у нее масса дел, которые она старается успеть сделать — дома и по работе.

«У кого как, у нас работа кипит, у меня вообще не хватает времени, если я не буду выходить из дома еще... год,.. скорее всего я одолею английский, стану йогом, напишу книгу, может две, и нарисую свои картины! Меня все устраивает, а, да, еще у меня — огородик ждет встречи и прекрасным, то есть со мной. А вчера была супер фотосессия и съемка. Всем хорошего настроения и приятного вечера. P.S...... шкафы все еще стоят.., даже не подходила к разбору..., времени нет», — рассказала она.