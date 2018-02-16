52-летняя Ирина Безрукова рассказала, как увеличила губы

Поклонники Ирины Безруковой не устают восхищаться внешностью любимицы. 52-летняя актриса остается вечно юной и ухитряется выглядеть как минимум на десять лет моложе, несмотря на все несчастья, которые ей пришлось пережить.

В последнее время в Сети ходят слухи о том, что Безрукова увеличила губы. Сегодня актриса призналась: она действительно изменила черты лица. Но сделала это не тем способом, о котором все подумали.

«Давно я не выкладывала селфи. Кстати, губы у меня свои. От природы такие. Просто надо уметь накрасить», — цитирует Ирину «7Дней». В качестве доказательств этих слов журнал разместил пост Ирины в Instagram (фотографии можно «листать» с помощью стрелочек справа и слева).