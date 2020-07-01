46-летняя Олеся Судзиловская похвасталась идеальной зоной декольте и рассказала, как ухаживает за кожей

46-летняя Олеся Судзиловская сохранила прекрасную фигуру, а ее кожа даже в самых проблемных местах выглядит идеально. Время от времени звезда делится с подписчицами своего блога рецептами красоты, на этот раз она уделила внимание зоне декольте.

«За шеей и зоной декольте находим время и возможность ухаживать? Что можем сделать по уходу за этими зонами? Ниже привожу список своих "помощников" в этих областях. Итак: ✅ Деликатные диски-эксфолианты (с эффектом скраба). Применяю по необходимости до 2 раз в неделю. ✅ Увлажняющий крем для шеи и декольте. ✅ Супер увлажняющий крем с эффектом лифтинга. ✅ Маски, которые "захватывают" зону шеи, а некоторые — даже и декольте. Не пренебрегаем регулярно щедро "кормить" кожу, предупреждая различные эстетически несовершенные моменты. ✅ Витаминные уколы для увлажнения и питания. Мощнейшая поддержка по уходу за кожей. Процедура проводится по назначению специалиста, примерно 1 раз в месяц. После процедуры- идеально применить противовоспалительную лампу, снимающую излишнюю красноту и отек», — написала она.