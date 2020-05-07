«На старшеклассницу похожа»: Олеся Судзиловская раскрыла секрет своей неувядающей молодости

Поклонники остались в восторге от своей любимицы, не побоявшейся предстать перед ними без косметики, и осыпали ее комплиментами: «На старшеклассницу похожа», «Привет, первоклашка!», «Что еще за тинейджер?», «Олеся! Такой я вас еще не видел! Взбалмошная девушка! Приятно посмотреть», «Олеся, вы так круто выглядите, обожаю...», «Чудесная, молодая, юморная, игривая, красивая девочка!!! Даже моргнуть не могу, глядя на вас, наше дорогое Солнце», «Такая красивая актриса и чудесная женщина», «Зубы! Белые-белые!!!», «Зажмурился, а вот разожмуриться не получается, дело то ко сну», «Спасибо, Олеся! Уже пробуем! Вы красавица!», «Олеся, вы как подросток!», «Невероятная юная красоточка!», – написали они в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!