«На старшеклассницу похожа»: Олеся Судзиловская раскрыла секрет своей неувядающей молодости
Фото: Instagram
Олеся Судзиловская, как Бенджамин Баттон, год от года становится все моложе. В свои 45 лет она выглядит максимум на 30 с небольшим хвостиком. И действительно, Олеся выглядит год от года все краше, и некоторым ее поклонникам кажется, что она и вовсе стала похожа на старшеклассницу. Именно так подписчики назвали ее в комментариях под последним постом. В нем актриса поделилась озорными снимками, на которых предстала без макияжа и ретуши. Поклонников поразила красота и гладкость ее кожи, а также цветущий внешний вид, несмотря на затянувшийся карантин. Судзиловская решила раскрыть свой секрет неувядающей молодости и под хештегом #судзибьюти рассказала о полезном упражнении для глаз, которое ей посоветовал делать ее косметолог.
«Сегодня, как обещала, делюсь полезным упражнением для глаз по совету моего косметолога, выполнить которое я смогла далеко не с первой попытки. Итак, поочередно, не жмурясь, так, чтобы ни один мускул, кроме век, не дрогнул, и лицо оставалось в покое, медленно закрываем и открываем каждый глаз попеременно. (Не как на второй фотографии). Начинаем выполнять упражнение с 10 раз каждый день, увеличивая по желанию количество таких морганий», – написала Олеся Судзиловская в своем посте.
Поклонники остались в восторге от своей любимицы, не побоявшейся предстать перед ними без косметики, и осыпали ее комплиментами: «На старшеклассницу похожа», «Привет, первоклашка!», «Что еще за тинейджер?», «Олеся! Такой я вас еще не видел! Взбалмошная девушка! Приятно посмотреть», «Олеся, вы так круто выглядите, обожаю...», «Чудесная, молодая, юморная, игривая, красивая девочка!!! Даже моргнуть не могу, глядя на вас, наше дорогое Солнце», «Такая красивая актриса и чудесная женщина», «Зубы! Белые-белые!!!», «Зажмурился, а вот разожмуриться не получается, дело то ко сну», «Спасибо, Олеся! Уже пробуем! Вы красавица!», «Олеся, вы как подросток!», «Невероятная юная красоточка!», – написали они в комментариях.
Фото: Instagram
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