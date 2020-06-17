Олеся Судзиловская похвасталась идеально плоским животом и постройневшей за время карантина фигурой
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
Актриса Олеся Судзиловская гордится своей внешностью. В свои 46 она — счастливая обладательница почти модельной внешности. Звезда делает все, чтобы сохранить и преумножить те богатства, которые достались ей от природы, и для этого на время самоизоляции завела бьюти-дневник.
В числе результатов, записанных в нем, оказались: ✅ Вес — минус 2 килограмма; ✅ Волосы перестали сечься и стали значительно гуще (из-за самоизоляции были отменены около 5 тонирований, которые обычно происходят по графику через 2/2,5 недели); ✅ Крепкие, восстановленные ногти (звезда держалась "до последнего" и ходила с "отросшим" гель-лаком на ногтях, самостоятельно укорачивая длину).
«Карантинный» режим благотворно подействовал и на кожу артистки: «Благодаря возможным в это время регулярным сну и неторопливым бьюти-ритуалам в виде масок, проб новых кремов, сывороток и ампул, отметила преображение тонуса кожи, степень ее увлажненности и сияния».
Отсутствие любимого массажа по телу актриса заменила увеличенным в объеме спортом, ежедневными часовыми прогулками на свежем воздухе.
Особое внимание звезда уделяла питанию — получалось соблюдать 4/ 5-ти разовое принятие пищи в объеме не более 1 стакана: плотный завтрак в 9:30, перекусы фруктами — в 11:00 и 16:00, обед в 13:00 (суп и салат), ужин — в 19:00, овощи или зелень — обязательно.
Итог Олеся Судзиловская запечатлела на фото, в ее бьюти-дневнике явно красуется твердая «пятерка».
Фото и видео: Instagram
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