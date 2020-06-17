Олеся Судзиловская похвасталась идеально плоским животом и постройневшей за время карантина фигурой

Актриса Олеся Судзиловская гордится своей внешностью. В свои 46 она — счастливая обладательница почти модельной внешности. Звезда делает все, чтобы сохранить и преумножить те богатства, которые достались ей от природы, и для этого на время самоизоляции завела бьюти-дневник.

В числе результатов, записанных в нем, оказались: ✅ Вес — минус 2 килограмма; ✅ Волосы перестали сечься и стали значительно гуще (из-за самоизоляции были отменены около 5 тонирований, которые обычно происходят по графику через 2/2,5 недели); ✅ Крепкие, восстановленные ногти (звезда держалась "до последнего" и ходила с "отросшим" гель-лаком на ногтях, самостоятельно укорачивая длину).