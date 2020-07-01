45-летняя Яна Рудковская сделала профессиональный макияж и стала выглядеть моложе
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Фото: Instagram Яны Рудковской
Яна Рудковская показала, как меняет лицо макияж, сделанный настоящим мастером своего дела.
«За мою жизнь у меня было очень много визажистов, но лучше чем Ириша Митрошкина меня не красил никто! Как она это делает, я не знаю, но результат на лице», — написала она под серией фотографий.
«Красотка», «Нереальный мейк», «Реально вам очень идет этот макияж», «Красотка-девчонка», «Супер просто», «Яна ты всегда огонь», «Очень красивая», — обсуждают подписчики.
Макияж действительно может и заметно состарить, и заметно освежить лицо. Не так давно популярная певица Лолита Милявская тоже показала, как меняется ее лицо после нанесения антивозрастного макияжа.
Фото и видео: Instagram/@rudkovskayaofficial
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