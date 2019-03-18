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Из взрослой женщины в красивую и счастливую: 55-летняя Лолита Милявская показала, как меняет ее антивозрастной макияж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Instagram Лолиты Милявской
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Лолита Милявская сообщила, что секрет ее красоты в кадре заключается в работе профессионалов.

Лолита Милявская никогда не скрывала от поклонников секретов своей красоты. Они знают, что та прибегала к помощи пластических хирургов, что шикарные локоны она наращивает каждые три месяца. В этот понедельник популярная певица решила показать, как меняется ее внешность в процессе работы с профессиональными визажистами.

«Я перед съемкой программы "Пятница с Региной". Любите Себя», — написала Лолита Милявская под коротким видео в блоге.

«Всем хочу показать, как в принципе из взрослой женщины делают "ничего себе". Плюс нижняя подтяжка лица два года назад, грим. Вот эти люди, которые делают меня красивой и счастливой, хотя бы на время — пока не умылась», — говорит она в кадре.

Впрочем, Лолита наверняка кокетничает. 44-летний Дмитрий Иванов носит певицу на руках уже почти девять лет, а дочь Ева радует своими успехами — девушка недавно поступила в университет и будет учиться за границей.

Больше информации о Лолите Милявской и ее семье ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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