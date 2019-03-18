Из взрослой женщины в красивую и счастливую: 55-летняя Лолита Милявская показала, как меняет ее антивозрастной макияж

Лолита Милявская никогда не скрывала от поклонников секретов своей красоты. Они знают, что та прибегала к помощи пластических хирургов, что шикарные локоны она наращивает каждые три месяца. В этот понедельник популярная певица решила показать, как меняется ее внешность в процессе работы с профессиональными визажистами.

«Я перед съемкой программы "Пятница с Региной". Любите Себя», — написала Лолита Милявская под коротким видео в блоге.