Визажист показала, как при помощи макияжа можно повернуть время вспять – и восхитила Сеть
Ее работой заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, которому Джулия рассказала, каких ошибок в мейкапе стоит избегать, чтобы добиться мощного антиэйдж-эффекта. По ее словам, самое главное правило, которого следует придерживаться, чтобы не получить на лице маску и при этом максимально скрыть все морщины – не наносить косметику толстым слоем. Особенно это касается тональной основы и пудры. Также предварительно можно увлажнить кожу и нанести разглаживающую базу под макияж – это также поможет разгладить заломы на коже.
Еще одна ошибка, которая визуально прибавляет лет, – неправильно подобранный оттенок тонального средства. Из-за этого даже молодые девушки могут выглядеть старше, чем есть на самом деле. Кроме того, наносить основу надо не только на лицо, но и на шею, чтобы избежать эффекта маски. Также мгновенно добавляют возраст неровно нарисованные стрелки и плохо приклеенные накладные ресницы, которые не подрезаны под размер вашего глаза.
Для того, чтобы скрыть недостатки и возрастные изменения на лице своей тети, Джулия нанесла на ее глаза смесь матовых и мерцающих теней натуральных оттенков – и никаких темных вариантов – из-за них взгляд будет казаться тусклым и уставшим, а круги под глазами скрыла при помощи консилера персикового оттенка. Также эксперт посоветовала всем избегать слишком четкой формы бровей и избегать слишком темных тонов средств. Более того, лучше прорисовывать только верхнюю границу брови. Еще один совет визажиста относится к макияжу губ: по ее мнению, при нанесении помады не стоит выходить за их контур. При этом карандашом лучше выделить только лук купидона, чтобы они губы не выглядели неестественно. Что касается текстуры, Джулия предпочитает использовать матовые помады и сверху наносить капельку бальзама, аргументирует свой выбор она тем, что этот вариант более стойкий.
Пользователи соцсети Instagram, где визажист выложила свою работу, пришли в неописуемый восторг от ее работы, о чем и сообщили в комментариях: «Невероятная работа!», «Минус 30 лет!!!», «Вау, это и есть магия макияжа. Ее тетя выглядит просто шикарно!», «Ого, она помолодела на лет 20», «Вот это преображение, женщина выглядит просто восхитительно!»
Фото: Instagram
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