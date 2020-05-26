Визажист показала, как при помощи макияжа можно повернуть время вспять – и восхитила Сеть

Для того, чтобы скрыть недостатки и возрастные изменения на лице своей тети, Джулия нанесла на ее глаза смесь матовых и мерцающих теней натуральных оттенков – и никаких темных вариантов – из-за них взгляд будет казаться тусклым и уставшим, а круги под глазами скрыла при помощи консилера персикового оттенка. Также эксперт посоветовала всем избегать слишком четкой формы бровей и избегать слишком темных тонов средств. Более того, лучше прорисовывать только верхнюю границу брови. Еще один совет визажиста относится к макияжу губ: по ее мнению, при нанесении помады не стоит выходить за их контур. При этом карандашом лучше выделить только лук купидона, чтобы они губы не выглядели неестественно. Что касается текстуры, Джулия предпочитает использовать матовые помады и сверху наносить капельку бальзама, аргументирует свой выбор она тем, что этот вариант более стойкий.

Пользователи соцсети Instagram, где визажист выложила свою работу, пришли в неописуемый восторг от ее работы, о чем и сообщили в комментариях: «Невероятная работа!», «Минус 30 лет!!!», «Вау, это и есть магия макияжа. Ее тетя выглядит просто шикарно!», «Ого, она помолодела на лет 20», «Вот это преображение, женщина выглядит просто восхитительно!»

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!