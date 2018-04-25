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Макияж, который вас старит: как не нужно краситься после 35 лет

Ошибки в макияже совершают все. Однако для юных представительниц прекрасного пола они не настолько фатальны, как для тех, кому уже слегка за 30. Мы собрали самые популярные промахи в возрастном макияже в нашем материале, чтобы они больше не стояли у вас на пути к красоте и молодости.

Макияж без подготовки

Идеальная кожа в 35 — это миф. Мало кому удалось сохранить свое лицо таким, каким оно было в 18 лет. Поэтому если вы привыкли наносить тон без подготовки, то надо срочно избавляться от этой пагубной привычки.

Специальные базы под макияж помогут выровнять рельеф и цвет лица. Мы советуем выбирать продукты с эффектом внутреннего сияния и лифтинга, с ними кожа будет выглядеть подтянутой и здоровой. Если вы выглядите уставшей или не можете похвастаться здоровым цветом лица, то есть смысл попробовать цветокорректирующие средства. Как только подружитесь с подходящим праймером, вечный эффект фотошопа вашей коже будет обеспечен. На наш взгляд, игра стоит свеч!

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Неидеальный тон

Советуем забыть про стойкие матирующие тональные кремы, ведь они имеют свойство подсушивать кожу и подчеркивать все шелушения. Вместо них попробуйте BB-кремы или легкие увлажняющие флюиды, за них ваша кожа точно скажет вам спасибо.

Подобрать правильный тон — лишь половина дела, его еще нужно научиться правильно наносить. Беспроигрышные варианты — воспользоваться либо подушечками пальцев, либо мягким спонжем. Кисти могут превратить макияж в плотную непроницаемую маску, которая к концу дня скатается во всех морщинках, возможно, даже в тех, о которых вы раньше и не подозревали.

Перебарщиваете с консилером

Мешки под глазами и синяки — стандартный набор для возрастной кожи. Некоторые борются с этой проблемой в лучших традициях Ким Кардашьян — плотными корректорами, забывая, что эти средства скатываются в мелкие морщинки вокруг глаз и создают эффект уставшего взгляда. Подбирайте тон консилера, максимально близкий к вашему цвету кожи, и помните, что хорошее средство работает за счет высокой концентрации красящего пигмента, а не за счет плотности и эффекта штукатурки.

Чтобы избавиться от припухлостей, попробуйте инновационный гель для области вокруг глаз от dr.brandt, за счет моментального эффекта лифтинга отеки разглаживаются сами собой, а персиковый пигмент в составе помогает маскировать синяки. Кстати, наносить его можно прямо поверх макияжа.

Черная жидкая подводка

Просто запомните, что жидкая подводка — зло, если вы уже перешагнули за 35 лет. Она буквально заливается в мелкие морщины и слишком контрастно выделяет глаза, привлекая внимание к гусиным лапкам. К тому же, если проблема нависшего века не обошла вас стороной, то не исключено, что подводка может отпечататься на верхнем веке. В этом случае эффект неряшливого внешнего вида вам обеспечен, а что может быть хуже?

Карандаш и мягкая растушевка — ваши новые лучшие друзья, они помогут создать естественный макияж и добавить глазам глубины.

Слишком темные помады

С возрастом количество жировых клеток, которые помогают сохранить молодость и естественный объем губ, уменьшается. Темные цвета лишь усугубляют проблему, и губы превращаются в тонкую контрастную линию на лице. Так что если губы ниточкой не самая заветная ваша мечта, то от любимых ягодных и винных оттенков придется отказаться во благо красоты. Мы, конечно, не оставим вас без прекрасной альтернативы. Нюдовым оттенкам с розовым подтоном под силу освежить любой образ и сделать вас моложе на пару лет. Если добавить персиковых румян в тон помаде, то точно будете неотразимы.

Забываете про увлажнение

Кожа нуждается в постоянном увлажнении, и дневного крема, который вы наносили утром, обычно не хватает, чтобы обеспечить комфорт. По этой причине кожа начинает буквально съедать тон, и к вечеру от него не остается и следа. Заведите на рабочем столе термальную воду или миксы с растительными экстрактами, чтобы всегда была возможность освежиться в течение дня.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK

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