35-летняя Глафира Тарханова удивила фанатов ярким каре и молодежным макияжем

«УЗНАЛИ??? Крутецкого вам денечка. Я в ПОИСКАХ образа... Последнее время, мне интересны роли совсем непохожие на меня! ВЫ НЕ ТАКАЯ, поэтому частенько встречается в комментариях, кому-то виднее, а точнее привычнее. Я вас понимаю... когда я, например, в 1ый раз увидела Кейт Уинслейт с розовыми волосами, хотел воскликнуть НЕЕЕТ!!! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!!! Фильм "Вечное сияние чистого разума" какое-то время нужно для адаптации. Но БОЛЬШИНСТВО из вас, МОИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, уже не удивляются, спасибо за понимание», — написала она.