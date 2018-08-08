Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом

Поклонники привыкли видеть Глафиру Тарханову в образе симпатичной брюнетки. Сегодня актриса опубликовала фото, удивившее многих: многодетная мама примерила образ роковой красавицы.
«Пока я кашляю под аккомпанемент антибиотиков, вот вам моя Розитта», — написала она.
«Ух ты, какой образ интересный!!!», «Невероятно красивая!!!!», «Это кто ?», «Самая красивая девушка в мире», «Вау! Красавица! Цвет глаз потрясает», «Ого!!! Просто бомба», «Макияж супер», «На Кристен Стюарт похожа немного, но наша конечно намного лучше!!!!
Фото и видео: instagram