«Впала в детство»: 34-летняя Глафира Тарханова выглядит моложе в образе набоковской Лолиты

Многодетная мама Глафира Тарханова часто экспериментирует с образами — издержки профессии. Результатами она неизменно делится в Сети. Задорный образ, ради которого 34-летняя актриса заплела цветные косички, похоже, стал одним из любимых у нее и ее публики.

«Впала в детство!!! Иногда это очень полезно! Да, просто прогулка, без детей (прогулка была недолгой). Я себе это редко могу позволить, спасает работа, там можно повыпендриваться и покуролесить! Творчество, крутые талантливые люди рядом! Где же вы хулиганские, необычные проекты, я вас очень жду! А то так незаметно в бабушку с косами превращусь, хотя эта перспектива меня не сильно не пугает: представляете это будет креативно!!! Бабушка Глаша с розовыми волосами. Мои мужчины (сыновья) будут в шоке», — написала она.