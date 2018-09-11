«Впала в детство»: 34-летняя Глафира Тарханова выглядит моложе в образе набоковской Лолиты

Многодетная мама Глафира Тарханова часто экспериментирует с образами — издержки профессии. Результатами она неизменно делится в Сети. Задорный образ, ради которого 34-летняя актриса заплела цветные косички, похоже, стал одним из любимых у нее и ее публики.
«Впала в детство!!! Иногда это очень полезно! Да, просто прогулка, без детей (прогулка была недолгой). Я себе это редко могу позволить, спасает работа, там можно повыпендриваться и покуролесить! Творчество, крутые талантливые люди рядом! Где же вы хулиганские, необычные проекты, я вас очень жду! А то так незаметно в бабушку с косами превращусь, хотя эта перспектива меня не сильно не пугает: представляете это будет креативно!!! Бабушка Глаша с розовыми волосами. Мои мужчины (сыновья) будут в шоке», — написала она.
«Девчушка», «Супер фото вы просто красотка, понравилось первое фото и второе больше всего очень, симпатично и несколько сексуально», «Такая клевая девочка», «Глафира, Вы очень настоящая и естественная, и мне кажется очень добрая и человечная», «Всегда разная и в любом образе прекрасная», «Любимые косички!!!», «Такой образ вам очень идет))», «17 лет. Больше и не даш. Бесзаботная девченка с косами)», «Глафира, просто супер. Не когда бы не сказала, что вы мама четверых детишек. Умничка!!!», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram