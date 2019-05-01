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«Весна — пора перемен»: Глафира Тарханова похвасталась дерзкой стрижкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Актриса продемонстрировала неожиданный образ.

35-летняя Глафира Тарханова немало удивила подписчиков новой фотографией в своем Instagram. «Весна! Пора перемен... Была не была...коса до пояса!!! Мама, любя😳 говорила: если обрежешь волосы, у тебя больше ничего не останется😭.... что осталось?» — написала актриса под фотографией, где демонстрирует модную короткую стрижку.

«Неет, не может быть, просто укладка такая», «Так стало дерзко и современно! Стильно и модно!», «Мне нра очень. Сбоку покажи! Что-то не верится мне))», «Нет!!!!!! Зачем???!!!!!! Это же Такая красота!!!!.. Глафира! Зря…», «А можно вид сзади))) Очень сложно поверить...НО...если это все же правда, то я вами даже горжусь…», «Слов нет, как помолодела», «Вам очень хорошо и с длинным волосом и с короткой причёской)», «А жалеть потом не будете, что отстригли такие шикарные волосы?», «Глафира, покажите фото с боку ! Как здорово ! Сразу минус лет 15», «Если это стрижка точно,то Вам очень идёт!», «Не могу поверить что расстались с такими шикарными волосами. Отрастить сложно», «Жаль....Волосы вас делали такой настоящей русской красавицей», «мне очень нравится, совсем другой образ😍 хулиганистый 😁», «Мне кажется укладка такая. Не видно чтобы постриженные были. Но все ровно красиво и шутка удалась!» — разошлись во мнениях подписчики.

Стоит отметить, что в блоге фотографа, которому позировала Тарханова, есть еще несколько кадров из этой съемки, на которых видно, что дерзкая стрижка — результат укладки волос.

А вам нравится такой образ Глафиры Тархановой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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