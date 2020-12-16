Названы признаки работы, опасной для психического здоровья

Психолог, член Директории консультирования Ди Джонсон считает, что стресс на работе нельзя игнорировать. «По мере нарастания хронического беспокойства, связанного с карьерой, вы заметите появление проблем дома и в личной жизни. Плохое настроение, чувство потерянности и несчастья или даже страха», — перечисляет Ди признаки переутомления.

Кроме того, симптомами могут выступать раздражение, расстройство желудка, простуда, другие болезни. В некоторых случаях, когда вы думаете о работе, появляется тошнота и слабость. «Работа, которая вредна для вашей психики, ощущается не только в офисе — она скоро проникает во все сферы вашей жизни. Будь то в форме чувства огромного беспокойства при проверке электронной почты или того, что не можете уснуть, потому что думаете о грядущем дне. Или, с другой стороны, чувствуете себя несчастным дома, вкладываете всю свою энергию в работу», — говорит эксперт.

Другой консультант Беверли Блэкман уверен, что «токсичное» место работы замечается только со временем. Он перечислил тревожные признаки. «У вас может возникнуть ощущение, что вас не ценят. Это может проявляться в отсутствии поддержки со стороны менеджеров или команды. В том, что вас не воспринимают всерьез, если вы перегружены работой. Кажется, что других людей продвигают, а вас упускают из виду. Это может проявляться в поведении людей по отношению к вам. Примеров множество, и это лишь некоторые», — говорит он.

По мнению специалиста, важно оценить эти факторы и правильно принять решение: если плюсов от должности получается все же больше, можно пересмотреть некоторые установки. Если перевешивает список минусов, он советует увольняться.