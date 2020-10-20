Женщина подсыпала в кофе коллеги снотворное, добиваясь ее увольнения

«И все-таки я принесу тебе чашечку капучино. Как кофе может тебе навредить?» - обратилась однажды она к коллеге. Алиса взяла кофе, но пить его не стала, а отнесла в лабораторию на экспертизу.

Ее результаты были ошеломляющими, девушка обратилась к правоохранителям. Полиция установила слежку за 53-летней Марианджелой и выявила, что она регулярно покупала кофе для коллег и постоянно подсыпала в напиток транквилизаторы. Правоохранители выяснили, что итальянка подсыпала вредные вещества коллеге, чтобы та теряла сноровку и не успевала выполнять план. Она призналась, что хотела добиться увольнения Алисы, так как в компании планировались сокращения.