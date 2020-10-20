Женщина подсыпала в кофе коллеги снотворное, добиваясь ее увольнения
Инцидент произошел в городе Бра. Сотрудница на протяжении девяти месяцев угощала свою коллегу вкусным кофе, в который добавляла транквилизатор. О том, что милая женщина на работе угощает «непростым» кофе, Алиса догадалась не сразу. Спустя некоторое время на работе у нее начала болеть голова, появлялась сонливость. Однажды, возвращаясь с офиса, она даже врезалась в дерево. Странные симптомы исчезали в дни, когда Серрато не было на работе. Тогда Бордон догадалась: причина ее плохого самочувствия кроется в кофе. Подозрения девушки усилились, когда она заметила, что Серрато буквально настаивает, чтобы женщина купила порцию бодрящего напитка.
«И все-таки я принесу тебе чашечку капучино. Как кофе может тебе навредить?» - обратилась однажды она к коллеге. Алиса взяла кофе, но пить его не стала, а отнесла в лабораторию на экспертизу.
Ее результаты были ошеломляющими, девушка обратилась к правоохранителям. Полиция установила слежку за 53-летней Марианджелой и выявила, что она регулярно покупала кофе для коллег и постоянно подсыпала в напиток транквилизаторы. Правоохранители выяснили, что итальянка подсыпала вредные вещества коллеге, чтобы та теряла сноровку и не успевала выполнять план. Она призналась, что хотела добиться увольнения Алисы, так как в компании планировались сокращения.
Фото: pixabay.com
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