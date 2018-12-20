Метод леди: 6 простых советов для интеллигентного увольнения

Не затевайте скандалы и не устраивайте «бунт на корабле»

Хотелось бы вам этого или нет, но по законодательству вы обязаны отработать две недели и либо завершить свои текущие дела, либо передать все новому сотруднику (если его успеют найти за это время). Поэтому бесполезно скандалить, спорить или демонстрировать свое отношение – это не повлияет на ситуацию и выставит вас в не самом выгодном свете. Ведь никто не просит вас «обучать» или передавать свой бесценный опыт новому человеку, но хотя бы ввести его в курс дела и коротко рассказать, чем в первую очередь ему нужно будет заняться, вам предстоит. Поэтому будьте мудры и терпеливы – только ни в коем случае не устраивайте мастер-класс уже после того, как уйдете или, что еще хуже, не делайте за человека его работу лишь потому, что он еще не адаптировался. Вежливо, но твердо, напомните ему, что вы рассказали ему обо всех важных моментах и теперь не принимаете никакого участия в делах компании.

Не ведитесь на провокации

Каким бы тяжелым не был для вас последний период нахождения на рабочем месте, постарайтесь не вестись на провокации и соблюдать правила поведения и дресс-код, принятый в данной организации. Другими словами, зная, что вы все равно уходите через N-нное количество дней, не стоит появляться в офисе в пижаме или спортивном костюме и в тапочках на босу ногу. Проявите уважение к остальным коллегам – ведь они не виноваты в том, что вы приняли решение уволиться и теперь всячески пытаетесь продемонстрировать свою независимость. И даже если кто-то намеренно будет вас задевать, просто не отвечайте агрессией или обидой, напомните себе, что срок отработки скоро закончится и вы будете вольны делать все, что посчитаете нужным.