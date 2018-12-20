Метод леди: 6 простых советов для интеллигентного увольнения

Не затевайте скандалы и не устраивайте «бунт на корабле»
Хотелось бы вам этого или нет, но по законодательству вы обязаны отработать две недели и либо завершить свои текущие дела, либо передать все новому сотруднику (если его успеют найти за это время). Поэтому бесполезно скандалить, спорить или демонстрировать свое отношение – это не повлияет на ситуацию и выставит вас в не самом выгодном свете. Ведь никто не просит вас «обучать» или передавать свой бесценный опыт новому человеку, но хотя бы ввести его в курс дела и коротко рассказать, чем в первую очередь ему нужно будет заняться, вам предстоит. Поэтому будьте мудры и терпеливы – только ни в коем случае не устраивайте мастер-класс уже после того, как уйдете или, что еще хуже, не делайте за человека его работу лишь потому, что он еще не адаптировался. Вежливо, но твердо, напомните ему, что вы рассказали ему обо всех важных моментах и теперь не принимаете никакого участия в делах компании.
Не ведитесь на провокации
Каким бы тяжелым не был для вас последний период нахождения на рабочем месте, постарайтесь не вестись на провокации и соблюдать правила поведения и дресс-код, принятый в данной организации. Другими словами, зная, что вы все равно уходите через N-нное количество дней, не стоит появляться в офисе в пижаме или спортивном костюме и в тапочках на босу ногу. Проявите уважение к остальным коллегам – ведь они не виноваты в том, что вы приняли решение уволиться и теперь всячески пытаетесь продемонстрировать свою независимость. И даже если кто-то намеренно будет вас задевать, просто не отвечайте агрессией или обидой, напомните себе, что срок отработки скоро закончится и вы будете вольны делать все, что посчитаете нужным.
Не забывайте выразить благодарность начальству и своим коллегам
Правилом хорошего тона считается поблагодарить тех людей, рядом с которыми вы трудились все эти годы – руководство, коллег, партнеров и так далее. И не важно, что по вашему мнению эти люди не внесли большой вклад в развитие вас как профессионала, все равно стоит проявить вежливость и уважение. Любой опыт, каким бы он не был, является бесценным, поэтому весь негатив оставьте в прошлом и смело шагайте в светлое будущее.
Не опускайтесь до сплетен
Как бы вам не хотелось поделиться со всеми итогами переговоров с начальством или рассказать нечто такое, что вы случайно о нем узнали, постарайтесь это не делать. Ни в коем случае не раздувайте сплетни, не затевайте интриги и разборки, а лучше просто объявите в коллективе о своем решении уйти (но только после того, как решите все формальные вопросы с руководством). Это избавит вас от домыслов и пересудов со стороны коллег, а заодно покажете себя ответственным человеком, на которого можно положиться в любой ситуации.
Не высказывайте все, что накопилось у вас за годы службы
Наверняка у вас накопилось много вопросов-пожеланий-негодований, которые вы бы с удовольствием высказали бы в адрес начальства (или кого-то из коллег), а затем гордо удалились. Эксперты же призывают вас держать эмоции под контролем и успокаивать себя тем, что вы все равно уходите, так зачем же напоследок портить о себе впечатление. Постарайтесь сконцентрироваться и спокойно закрыть или передать все текущие дела. Портить имущество, пакостить или откровенно мстить тоже не стоит – это не только охарактеризует вас с не самой лучшей стороны, но и может повлечь за собой административную ответственность.
Не отказывайтесь от дальнейшего сотрудничества, если представится что-то интересное
Многие предпочитают не писать «прощальные письма» и уйти по-английски, однако это весьма недальновидная позиция. Ведь так про вас забудут гораздо быстрее, чем если бы вы написали несколько теплых слов и оставили свои контакты, по которым вас можно будет найти. И если вдруг у компании (или у кого-то из ваших бывших коллег) подвернется интересный прибыльный проект, где ваши возможности очень кстати пригодились бы, они смогут вас быстро найти. В противном случае, «все самое интересное» пройдет мимо, тем самым лишив вас каких-то полезных контактов и перспективных подработок.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!