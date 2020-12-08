Как объяснить причину смены места работы, если вы хотите пройти собеседование

«Они не поняли мои гениальные идеи»

На собеседовании также не стоит обиженно упоминать, что ваши гениальные идеи не были приняты руководством, поэтому вы поспешили уйти из компании. Лучше лаконично отметить, что у вас разошлись взгляды относительно дальнейшего развития проекта, но вы в любом случае благодарны людям, с которыми ранее сотрудничали. Так вы продемонстрируете, что у вас есть свое мнение, но вы умеете вовремя отступить, если того потребуют обстоятельства.

«Я уже перепробовала все, что могла»

Это звучит, как «мне уже везде отказали, поэтому я решила попробовать счастье у вас». Не стоит вдаваться в подробности, рассказывая, что вы уже попробовали все, что можно, пытаясь найти, чем именно вы бы хотели заниматься. Для некоторых рекрутеров это выглядит как отчаяние, и они вряд ли ответят вам согласием и пригласят на следующую встречу с руководством. Просто упомяните, что хотели бы устроиться именно на эту должность, потому что считаете, что ваши навыки и способности будут полезны для компании и вы сможете реализоваться в полной мере.

«Я там просто деградирую»

Ваше желание расти и развиваться вполне понятно и оправдано, вот только данная формулировка несет в себе негативный окрас и явно не сыграет вам на руку. Тем более рекрутер может решить, что у вас было слишком мало обязанностей или вы относились к работе спустя рукава, раз вам было настолько скучно, что вы, по вашим словам, начали там деградировать. Можно просто сказать, что вы достигли определенного потолка и не имеете возможности использовать там все свои навыки и таланты. Именно поэтому решили сменить работу, чтобы быть полезной, а также иметь возможность расти и развиваться вместе с компанией

«Я выше всего этого»

Говорить о том, что вам пытались навязать какие-то задачи, которые вы считаете не подходили вам по статусу, тоже явно не стоит. В противном случае вы зарекомендуете себя как несговорчивого и конфликтного человека, который явно долго не задержится на каком-то конкретном месте работы. Даже если на предыдущем месте вам приходилось выполнять широкий круг задач, лучше обтекаемо упомянуть, что вы были специалистом широкого профиля, выполняя чуть больше того, что было прописано в вашем договоре.