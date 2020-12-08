Как объяснить причину смены места работы, если вы хотите пройти собеседование
«Вы на чьей стороне?»
Многие люди, приходящие на собеседование, чувствуют себя напряженными и считают, что им нужно выиграть бой любой ценой. Именно поэтому они видят в HR-менеджере чуть ли не своего врага, хотя на самом деле вы находитесь по одну сторону баррикад. Его цель — подобрать персонал, найти именно такого человека, который идеально впишется в коллектив и принесет пользу (а не вред) компании.
«Меня просто подставили»
Даже если у вас произошел конфликт с руководством или коллективом, не стоит посвящать в это рекрутера. Ему действительно не стоит знать, что, как и почему у вас там произошло. Иначе вы выставите себя конфликтным человеком, не знающем, что такое профессиональная этика, предпочитая выносить ссор из избы. Лучше придумать более нейтральное объяснение тому, почему вы решились на увольнение.
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«Они не поняли мои гениальные идеи»
На собеседовании также не стоит обиженно упоминать, что ваши гениальные идеи не были приняты руководством, поэтому вы поспешили уйти из компании. Лучше лаконично отметить, что у вас разошлись взгляды относительно дальнейшего развития проекта, но вы в любом случае благодарны людям, с которыми ранее сотрудничали. Так вы продемонстрируете, что у вас есть свое мнение, но вы умеете вовремя отступить, если того потребуют обстоятельства.
«Я уже перепробовала все, что могла»
Это звучит, как «мне уже везде отказали, поэтому я решила попробовать счастье у вас». Не стоит вдаваться в подробности, рассказывая, что вы уже попробовали все, что можно, пытаясь найти, чем именно вы бы хотели заниматься. Для некоторых рекрутеров это выглядит как отчаяние, и они вряд ли ответят вам согласием и пригласят на следующую встречу с руководством. Просто упомяните, что хотели бы устроиться именно на эту должность, потому что считаете, что ваши навыки и способности будут полезны для компании и вы сможете реализоваться в полной мере.
«Я там просто деградирую»
Ваше желание расти и развиваться вполне понятно и оправдано, вот только данная формулировка несет в себе негативный окрас и явно не сыграет вам на руку. Тем более рекрутер может решить, что у вас было слишком мало обязанностей или вы относились к работе спустя рукава, раз вам было настолько скучно, что вы, по вашим словам, начали там деградировать. Можно просто сказать, что вы достигли определенного потолка и не имеете возможности использовать там все свои навыки и таланты. Именно поэтому решили сменить работу, чтобы быть полезной, а также иметь возможность расти и развиваться вместе с компанией
«Я выше всего этого»
Говорить о том, что вам пытались навязать какие-то задачи, которые вы считаете не подходили вам по статусу, тоже явно не стоит. В противном случае вы зарекомендуете себя как несговорчивого и конфликтного человека, который явно долго не задержится на каком-то конкретном месте работы. Даже если на предыдущем месте вам приходилось выполнять широкий круг задач, лучше обтекаемо упомянуть, что вы были специалистом широкого профиля, выполняя чуть больше того, что было прописано в вашем договоре.
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«Мне слишком мало платили»
Вопрос денег, конечно, важен, но не стоит озвучивать в лоб, что у вас была слишком маленькая зарплата, поэтому вы решили искать фирму, которая платит больше. Рекрутеры надеются найти человека, которому будут близки идеи компании, который будет болеть за дело, а не того, у кого в приоритете финансы и кто уйдет при первой же возможности, едва на горизонте замаячит более прибыльное предложение. Поэтому не стоит слишком сильно углубляться в финансы, тем более, что руководство перспективным работникам выписывает премии и бонусы или повышает оклад по мере возможности.
«Во всем виноват кризис»
Эксперты не рекомендуют озвучивать на собеседовании тот факт, что вас сократили из-за кризиса. Иначе HR-менеджер может решить, что вы были самым бесперспективным сотрудником, раз руководство пожертвовало вами, оставив более «ценные кадры». Поэтому, озвучив это, вы невольно подтвердите его мысли, что были недостаточно профессиональны, раз от вас избавились при первой же возможности. Всем известно, что компании до последнего будут держаться за тех, кто так или иначе приносит им прибыль, поэтому лучше продумать какой-то более нейтральный ответ, не вдаваясь в подробности. Например, можно тактично упомянуть, что из-за сложной экономической ситуации деньги на развитие вашего направления не выделялись и, соответственно, дальнейшая работа в этой области не представлялась возможной. И обязательно стоит подчеркнуть, что вы с пониманием относитесь к этому обстоятельству и воспринимаете его как возможность развиваться и двигаться дальше.
«А можно мне подумать?»
Согласитесь, что будет очень странно, если вы не сможете объяснить, почему именно решили сменить работу, будете путаться в фактах или вовсе проигнорируете этот вопрос. HR-менеджер отметит данный факт и явно сделает выбор в пользу того соискателя, который обстоятельно и внятно все объяснил. Чтобы не попасть впросак, заранее продумайте вариант ответа и порепетируйте несколько раз дома перед зеркалом, чтобы выглядеть естественно и правдоподобно.
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