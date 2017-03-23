Тому Крузу приписывают роман с молодой британской актрисой Ванессой Кирби. Круз увидел Кирби в сериале «Корона» и решил во что бы то ни стало заполучить ее для роли в своем фильме «Миссия невыполнима-6». В итоге на съемочной площадке он по уши в нее влюбился, сообщает InTouch Weekly.

«На съемочной площадке между ними была химия. Том сражен ее обаянием и энергетикой», — уверяют очевидцы.

Химия это или просто пиар новой картины известного голливудского актера, покажет время. Пока отметим, что Ванесса напоминает сразу обеих бывших жен Тома Круза — Николь Кидман и Кэти Холмс. С последней Круз развелся пять лет назад и с тех пор ни с кем не встречался.

Фото: Global Look Press