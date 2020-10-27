Яркие и целеустремленные: голосуйте за лучшую из 30 девушек, достойную звания «Мисс Офис — 2020»
Фото: Пресс-служба
У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис» из числа 30 финалисток! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале 21 ноября.
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Фото: Пресс-служба
Самые красивые офисные сотрудницы 2020 года сражаются за звание лучшей из лучших в конкурсе «Мисс Офис — 2020», который уже в четвертый раз пройдет при поддержке Passion.ru. Кастинги для девушек по разным городам России и зарубежью длились полгода. Затем на протяжении трех недель 113 полуфиналисток боролись за выход в финал, в итоге тридцать участниц России и зарубежья набрали наибольшее количество голосов по результатам интернет-голосования.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Напомним, что в прошлом году Passion.ru также вручал свою номинацию. «Мисс Офис — 2019» по версии читательниц нашего портала стала Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало большинство. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — интервью, которое было опубликовано на нашем сайте.
Фото: пресс-служба
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