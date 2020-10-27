Яркие и целеустремленные: голосуйте за лучшую из 30 девушек, достойную звания «Мисс Офис — 2020»

У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис» из числа 30 финалисток! Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер на грандиозном финале 21 ноября.

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