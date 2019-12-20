«Мне очень повезло с мужем»: «Мисс Офис — 2019» Анастасия Баловацкая — о карьере, личном и секретах красоты
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Ты окончила Тюменский индустриальный университет, прошла обучение в Международной школе управления «Сколково». На каком факультете ты училась, что изучала в «Сколково» и кем видишь себя в будущем в плане профессии и карьерных достижений?
Анастасия Баловацкая: В этом году я окончила магистратуру в Тюменском индустриальном университете по направлению «Нефтегазовое дело: Разработка нефтяных и газовых месторождений», а в «Сколково» училась по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала». Я планирую в дальнейшем работать в сфере фандрайзинга, применять знания, полученные в Московской бизнес-школе.
Фото: Instagram
Passion.ru: Сейчас ты работаешь в департаменте внеучебной деятельности своего института. Чем конкретно ты там занимаешься, как обычно проходит твой рабочий день?
А. Б.: В мои обязанности входит организация социальных мероприятий, проведение конференций и форумов, а также взаимодействие по различным направлениям с индустриальными партнерами вуза. Я возглавляю Ассоциацию выпускников нашего вуза и занимаюсь развитием Эндаумент фонда.
Passion.ru: Почему ты решила участвовать в конкурсе «Мисс Офис»?
А. Б.: Конкурс «Мисс офис» отличается от всех конкурсов красоты тем, что имеет более значимую и, я считаю, более глобальную цель — это популяризация образа деловой женщины. Цель конкурса совпадает с моими жизненными убеждениями — и именно этот факт меня зацепил. И к тому же, для меня это был хороший повод вновь окунуться в мир красоты и творчества.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Трудно ли тебе было соревноваться с другими целеустремленными девушками или ты любишь доказывать, что ты лучшая?
А. Б.: Я считаю, что для того, чтобы совершенствоваться, нужно окружать себя успешными людьми, которые могут поделиться опытом, чему-то научить. А еще намного интереснее соревноваться с такими же целеустремленными участницами, чем побеждать в неравной борьбе/ . Passion.ru: Планируешь ли ты в будущем участвовать в конкурсах красоты?
А. Б.: Конечно, да, ведь это так увлекательно. Участвуя в конкурсе, я обретаю новые компетенции, развиваю свои таланты, знакомлюсь с интересными людьми и просто заряжаюсь энергией.
Passion.ru: У тебя есть увлечения, хобби? Расскажи о них.
А. Б.: Я люблю петь. Это мой талант, которым я очень горжусь. Я закончила музыкальную школу по классу эстрадный вокал, представляла Россию на Международных конкурсах, а теперь это просто мое хобби. Никогда не занималась профессионально спортом, но моя большая слабость — это плавание. Я с удовольствием проплываю 1,5 км за тренировку и получаю от этого колоссальное удовольствие. У меня много увлечений, одно из них — чтение книг. Сейчас я больше читаю романы, но могу посоветовать хорошую бизнес-литературу, книги по личностному саморазвитию и психологии.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Passion.ru: Ты потрясающе выглядишь! Раскрой секреты красоты. Как поддерживаешь себя в форме, какими активностями занимаешься, ходишь ли в спортзал, сидишь ли на диетах?
А. Б.: Я пью много воды, ем овощи, очень много хожу пешком, посещаю спортзал. Не могу сказать, что сижу на диетах, стараюсь сбалансированно питаться. Иногда приходится отказываться от вредной пищи, но в целом ни в чем себя не ограничиваю.
Фото: Instagram
Passion.ru: Какие любишь бьюти-процедуры: что делаешь обычно в салонах красоты, а что дома?
А. Б.: Есть очень простой секрет красоты: умываться холодной водой и делать огуречные маски. Дома я часто делаю себе увлажняющие тканевые маски, пользуюсь кокосовым маслом и соком алоэ. Стараюсь посещать косметолога хотя бы один раз в полгода.
Passion.ru: Как относишься к пластике и к девушкам, которые начинают совершенствовать себя у пластических хирургов с юных лет? Делала ли ты что-то со своей внешностью? Допускаешь для себя пластику в более зрелом возрасте?
А. Б.: Я считаю, что современная медицина творит чудеса. Но все должно быть в адекватных пределах. Мне нравится естественная красота. К пластике отношусь нормально и никогда не осуждаю людей, которые прибегают к хирургическому вмешательству. Опять же, во всем нужно знать меру. Сама я не прибегала к услугам пластических хирургов.
Фото: Instagram
Passion.ru: У тебя есть любимый человек? Расскажи о своем избраннике.
А. Б.: С недавних пор я замужем. С мужем мы познакомились в Московской бизнес-школе «Сколково», а через год на конкурсе «Мисс Тюмень» после того, как меня назвали победительницей, он встал на одно колено, произнес торжественную речь и предложил выйти за него замуж. Могу сказать, что мне очень повезло, ведь в нем гармонично сочетаются ум, доброта, чувство ответственности, целеустремленность. Он во всем меня поддерживает и конкурсы красоты не исключение.
Фото: Instagram
Passion.ru: Расскажи, как проходит твой обычный день, как любишь проводить свободное время?
А. Б.: Сейчас я переехала в Санкт-Петербург и живу с любимым мужем. Я очень люблю активные отдых: прогулки по городу, спорт. Ну а Петербург располагает к культурному времяпрепровождению, так что походы в театры и музеи — неотъемлемая часть моей жизни. В выходные люблю проводить время за городом, наслаждаться красотами окружающей среды, звуками природы и приятной компанией друзей и близких.
Passion.ru: О какой семье ты мечтаешь? Сколько хотела бы детей?
А. Б.: Я всегда мечтала о большой семье. Знаете, когда на все праздники с разных уголков Земли съезжаются все родственники и проводят вместе время. Мне много раз говорили, что я буду идеальной мамой, и я этим очень горжусь. Я мечтаю стать мамой трех дочек, а мой муж разделяет мои мечты.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
А еще мы задали Анастасии несколько коротких вопросов, на которые ей надо было дать четкие и честные ответы. Итак:
Я никогда не выйду из дома без… телефона.
Самая незаменимая вещь в моей косметичке – это… консилер.
Мои главные секреты красоты – это... хорошее настроение.
Ради победы в конкурсе я никогда не пойду на… взятку.
Я решила принять участие в конкурсе, потому что… захотелось новых впечатлений.
Моя самая главная цель – предпочту не отвечать на этот вопрос.
Работа мечты для меня заключается в… хорошем уровне дохода, постоянном личностном развитии и колоссальном удовольствии от процесса.
Я никогда не прощу… предательства.
Самым важным достижением в своей жизни на сегодняшний день я считаю… я ценю каждую свою победу.
Идеальный отдых для меня – это… отдых в уютном домике на берегу океана.
Если бы стоял выбор между карьерой и семьей, я бы выбрала… я бы все смогла удачно совмещать: и семью и карьеру
В мужчинах я ценю…. ответственность.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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