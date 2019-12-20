«Мне очень повезло с мужем»: «Мисс Офис — 2019» Анастасия Баловацкая — о карьере, личном и секретах красоты

Passion.ru: Ты окончила Тюменский индустриальный университет, прошла обучение в Международной школе управления «Сколково». На каком факультете ты училась, что изучала в «Сколково» и кем видишь себя в будущем в плане профессии и карьерных достижений?

Анастасия Баловацкая: В этом году я окончила магистратуру в Тюменском индустриальном университете по направлению «Нефтегазовое дело: Разработка нефтяных и газовых месторождений», а в «Сколково» училась по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала». Я планирую в дальнейшем работать в сфере фандрайзинга, применять знания, полученные в Московской бизнес-школе.