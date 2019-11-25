«Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru стала 24-летняя красавица из Тюмени: фото с церемонии награждения
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Почетное звание «Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru получила 24-летняя Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало больше всех читательниц. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Девушка занимает должность специалиста департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета. «Считаю постоянное саморазвитие залогом своего успеха. Положительный настрой и искренняя улыбка помогают мне в решении любых задач. А еще я всегда превращаю свои мечты в цели», — говорит о себе Анастасия. Интересно, что Баловацкая выиграла еще один титул в рамках конкурса «Мисс Офис» — «Мисс Стиль». В качестве приза красавица получит стильный костюм от дизайнера Леонида Гривко.
Прочитать о том, как прошел финал конкурса «Мисс Офис — 2019» вы можете здесь.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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