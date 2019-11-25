«Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru стала 24-летняя красавица из Тюмени: фото с церемонии награждения

Девушка занимает должность специалиста департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета. «Считаю постоянное саморазвитие залогом своего успеха. Положительный настрой и искренняя улыбка помогают мне в решении любых задач. А еще я всегда превращаю свои мечты в цели», — говорит о себе Анастасия. Интересно, что Баловацкая выиграла еще один титул в рамках конкурса «Мисс Офис» — «Мисс Стиль». В качестве приза красавица получит стильный костюм от дизайнера Леонида Гривко.

Прочитать о том, как прошел финал конкурса «Мисс Офис — 2019» вы можете здесь.