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«Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru стала 24-летняя красавица из Тюмени: фото с церемонии награждения

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Баловацкая и Анна Вендер

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Грандиозное шоу 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019» состоялось 23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Почетное звание «Мисс Офис — 2019» и 2 миллиона рублей в итоге получила 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска, а читательницы Passion.ru тем временем выбрали свою победительницу.

Почетное звание «Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru получила 24-летняя Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало больше всех читательниц. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — профессиональную фотосессию и интервью, которые будут опубликованы на нашем сайте.

Анастасия Баловацкая и Анна Вендер

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Девушка занимает должность специалиста департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета. «Считаю постоянное саморазвитие залогом своего успеха. Положительный настрой и искренняя улыбка помогают мне в решении любых задач. А еще я всегда превращаю свои мечты в цели», — говорит о себе Анастасия. Интересно, что Баловацкая выиграла еще один титул в рамках конкурса «Мисс Офис» — «Мисс Стиль». В качестве приза красавица получит стильный костюм от дизайнера Леонида Гривко.

Прочитать о том, как прошел финал конкурса «Мисс Офис — 2019» вы можете здесь.

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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