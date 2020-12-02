Свой одиннадцатый сезон Международный конкурс красоты «Мисс Офис» не оставил без нововведений и масштабных задач. 43 региональных кастинга за полгода – далеко не все, чем будут удивлять организаторы в этом году.Новые континентыРасширение географических рамок – задача номер один, несмотря на то, что в конкурсе уже участвовали девушки из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Черногории, Кипра, ОАЭ, Китая, Израиля, Абхазии и Армении. В этом году проект попробует шагнуть за пределы нашего континента!Международный доменВ период интернет-голосования иностранные участницы испытывали трудности, связанные с блокировкой доступа к сайту проекта. Поэтому в новом сезоне у конкурса «Мисс Офис» появится международный домен, чтобы каждый континент смог узнать о проекте и поддержать участниц за выход в финал. Напомним, что в прошлом году оргкомитет заменил один из самых спорных выходов: выход в купальниках – на выход в фитнес-костюмах. На финальном шоу 2019 года этот этап получился одним из самых ярких и динамичных, так как участницы вышли в образах чирлидеров и исполнили спортивный танец с помпонами, гимнастическими элементами и акробатическими трюками.Чтобы поучаствовать в финальном шоу и получить шанс выиграть 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор), титул «Мисс Офис» и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса, необходимо сделать один простой шаг – заполнить анкету на сайте проекта. По итогам 43 региональных кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Лишь 30 финалисток приедут в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2020». Фото: Пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!