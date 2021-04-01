Константин Богомолов отказался вести премию «ЖАРА» с супругой Ксенией Собчак
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
Еще год назад, на пре-пати церемонии, стало известно, что звездная пара выбрана в качестве ведущих премии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие сначала перенесли на сентябрь 2020-го, а потом – на апрель 2021 года. Состав ведущих мероприятия до последнего момента оставался неизменным, но несколько недель назад режиссер заявил, что 4 апреля не сможет присутствовать на сцене «Крокус Сити Холла». В этот день у Константина должен состояться спектакль «Кармен» в Перми.
Это представление станет для Богомолова первой большой оперной постановкой. Он лично присутствует на всех репетициях в Пермском театре с начала марта. Как пишет «СтарХит», ожидается, что режиссер получит гонорар за этот проект в размере 1,3 миллиона рублей.
Организаторам премии «ЖАРА» пришлось искать Ксении Собчак нового соведущего, и им стал певец Филипп Киркоров.
В музыкальной церемонии примут участие такие звезды как Ани Лорак, Полина Гагарина, Эмин, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Мари Краймбрери и другие. Исполнители готовят специально для концерта яркие номера с неожиданными спецэффектами.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak, Instagram/@konbog75
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