Константин Богомолов отказался вести премию «ЖАРА» с супругой Ксенией Собчак

Это представление станет для Богомолова первой большой оперной постановкой. Он лично присутствует на всех репетициях в Пермском театре с начала марта. Как пишет «СтарХит», ожидается, что режиссер получит гонорар за этот проект в размере 1,3 миллиона рублей.

Организаторам премии «ЖАРА» пришлось искать Ксении Собчак нового соведущего, и им стал певец Филипп Киркоров.

В музыкальной церемонии примут участие такие звезды как Ани Лорак, Полина Гагарина, Эмин, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Мари Краймбрери и другие. Исполнители готовят специально для концерта яркие номера с неожиданными спецэффектами.