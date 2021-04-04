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Ольга Бузова ответила на выпады бывшего мужа: «В своем глазу бревна не видишь»

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Ольга Бузова

Фото: @buzova86/Instagram

После развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошло уже несколько лет, но экс-супруги до сих пор не смогли помириться. Они стараются задеть друг друга при любой удобной возможности.

На днях певица решила припомнить обвинения футболиста в том, что ему было тяжело находиться с ней в отношениях из-за публичности.

Знаменитость считает, что такие высказывания выглядят смешно и нелепо. Так как Тарасов женился на Анастасии Костенко, которая выкладывает в социальные сети чуть ли не все подробности семейной жизни.

«В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», — отметила звезда.

Кроме того, телеведущая рассказала, что экс-супруг был против ее певческой карьеры, абсолютно не поддерживал ее.

«Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: «Зачем тебе это надо? Это бред», — подытожила Ольга.

Фото: @buzova86/Instagram

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