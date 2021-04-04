Ольга Бузова ответила на выпады бывшего мужа: «В своем глазу бревна не видишь»

На днях певица решила припомнить обвинения футболиста в том, что ему было тяжело находиться с ней в отношениях из-за публичности.

Знаменитость считает, что такие высказывания выглядят смешно и нелепо. Так как Тарасов женился на Анастасии Костенко, которая выкладывает в социальные сети чуть ли не все подробности семейной жизни.

«В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», — отметила звезда.