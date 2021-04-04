Ольга Бузова ответила на выпады бывшего мужа: «В своем глазу бревна не видишь»
Фото: @buzova86/Instagram
На днях певица решила припомнить обвинения футболиста в том, что ему было тяжело находиться с ней в отношениях из-за публичности.
Знаменитость считает, что такие высказывания выглядят смешно и нелепо. Так как Тарасов женился на Анастасии Костенко, которая выкладывает в социальные сети чуть ли не все подробности семейной жизни.
«В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны», — отметила звезда.
Кроме того, телеведущая рассказала, что экс-супруг был против ее певческой карьеры, абсолютно не поддерживал ее.
«Мало кто знает, что карьера моя началась не после развода. Я песню записала еще находясь в браке. Я счастлива была тогда и трек был про любовь. Хотя, муж мне говорил: «Зачем тебе это надо? Это бред», — подытожила Ольга.
Фото: @buzova86/Instagram
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