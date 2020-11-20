Смотрите онлайн-трансляцию финала конкурса красоты «Мисс Офис – 2020» на Passion.ru
Жмите на кнопку Play в плеере ниже 21 ноября в 18:00, чтобы смотреть финал, не выходя из дома!
К слову, в специальном разделе на нашем сайте проходило голосование за «Мисс Офис» по версии читательниц Passion.ru из числа 30 финалисток. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит специальный приз из рук главного редактора нашего сайта Анны Вендер.
Напомним, в прошлом году фееричное шоу 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019» состоялось 23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Из 30-ти достойных финалисток только одна получила главный приз – 2 миллиона рублей и корону победительницы. Ею стала 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска.
По традиции, Passion.ru также вручал свою номинацию. «Мисс Офис — 2019» по версии читательниц нашего портала стала Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало большинство. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — интервью, которое было опубликовано на нашем сайте.
Фото: Пресс-служба
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