Смотрите онлайн-трансляцию финала конкурса красоты «Мисс Офис – 2020» на Passion.ru

Напомним, в прошлом году фееричное шоу 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019» состоялось 23 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Из 30-ти достойных финалисток только одна получила главный приз – 2 миллиона рублей и корону победительницы. Ею стала 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска.

По традиции, Passion.ru также вручал свою номинацию. «Мисс Офис — 2019» по версии читательниц нашего портала стала Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало большинство. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — интервью, которое было опубликовано на нашем сайте.

Фото: Пресс-служба

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