Грандиозный финал «Мисс Офис — 2019»: корону победительницы и 2 миллиона рублей увезла красавица из Новосибирска
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Юбилейный год для конкурса — это 45 очных и дистанционных кастингов, 123 полуфиналистки, 35 000 заявок от соискательниц и 30 финалисток, которые специально приехали в Москву, чтобы показать себя, рассказать о своей работе и побороться за главный приз. Благодаря новому прочтению, конкурс красоты «Мисс Офис» ушел от стандартной оценки женской красоты и сделал акцент на сообразительности участниц, в том числе — на деловых навыках и хобби. Конкурсантки демонстрировали свои деловые навыки, стройные фигуры, таланты и выходили на сцену в самых разных и неизменно эффектных нарядах. Чтобы по достоинству оценить участниц конкурса, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступил заслуженный деятель искусств РФ, модельер, народный художник РФ Валентин Юдашкин.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Также оценивали красоту и деловые качества Виктор Набутов, теле- и радиоведущий и продюсер; Олег Рой, писатель и общественный деятель; Александр Олешко, актер театра и кино, заслуженный артист России; Надежда Ангарская, актриса и певица, участница шоу «Comedy Woman»; Маргарита Мамун, Олимпийская Чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике; Денис Гусев, Чемпион Профессиональной Американской Лиги Бодибилдинга; Екатерина Портнягина, основатель и президент женского бизнес-сообщества «Трансформатор»; Анна Вендер, руководитель женских медиа Rambler Group и главный редактор портала Passion.ru; Олег Зорин, финансовый директор компании «Комус»; Алена Титова, обладательница титула «Мисс Офис – 2018».
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Ведущими вечера в юбилейном сезоне стали Максим Виторган, актер театра и кино, режиссер-постановщик, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Во время шоу участниц своими выступлениями поддержали музыкальная группа «PIZZA» и певица, актриса Надежда Ангарская.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Почетное звание «Мисс Офис — 2019» в итоге получила 24-летняя Елизавета Знагован из Новосибирска. Елизавета получила главный приз – 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky. Девушка окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления и теперь занимает должность специалиста отдела маркетинга ООО «Восток-Моторс». «Умею ставить перед собой цели и идти к ним уверенными шагами, не теряя при этом улыбку и хорошее настроение!», — говорит о себе Елизавета.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
«1-ой вице-Мисс Офис – 2019» стала Софья Пензай (Санкт-Петербург), ведущий тренинг-менеджер Setl Group. В подарок Софья получила путешествие в Лондон – столицу традиций королевского чаепития от генерального партнера конкурса чая Richard. «2-ой вице-Мисс Офис – 2019» стала Ольга Конева-Щеклеина (Челябинск), заместитель директора по связям с общественностью ФХ «Бектыш». Генеральный трэвел-партнер итальянская круизная компания Costa Cruises вручила Ольге сертификат на круизное путешествие по Средиземноморью.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Кроме того, почетное звание «Мисс Офис — 2019» по версии Passion.ru получила 24-летняя Анастасия Баловацкая из Тюмени, за которую проголосовало большинство наших читательниц. Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить победительницу и вручить ей специальный приз — интервью, которое будет опубликовано на нашем сайте.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:
«Мисс Стиль» и «Выбор Passion.ru» – Анастасия Баловацкая, специалист департамента внеучебной деятельности ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень;
«Мисс Фото» – Иланит Мизрахи, кастинг- и маркетинг-директор Image Models Israel, Иерусалим;
«Мисс Интернет» – Наталья Астахова, ведущий специалист ПАО «РусГидро», Хабаровск;
«Мисс Фитнес» – Анастасия Эмберг, финансовый директор Saarijärvi Infra, Вантаа;
«Мисс Талант» – Анна Рябова, генеральный директор компании «Евронит», Набережные Челны;
«Бизнес-леди» – Кристина Шатунина, менеджер по работе с привилегированными клиентами САО «ВСК», Краснодар;
«Доброе сердце» – Полина Сасина, специалист по административным вопросам компании «Нутриция», Москва;
«Мисс Очарование» – Валерия Любимова, менеджер по работе с клиентами компании «Дело и деньги», Чебоксары;
«Мисс Единство» – Ирина Голобокова, менеджер по маркетингу «Сименс Финанс», Владивосток;
Miss Office International – Алеся Щеглова, управляющий директор Dacha Real Estate, Дубай.
В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.ru гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Екатерина Яньшина, специалист по внутренним коммуникациям ПАО «Ростелеком», Воронеж.
Больше фото с грандиозного шоу 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2019» смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!