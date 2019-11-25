Грандиозный финал «Мисс Офис — 2019»: корону победительницы и 2 миллиона рублей увезла красавица из Новосибирска

Юбилейный год для конкурса — это 45 очных и дистанционных кастингов, 123 полуфиналистки, 35 000 заявок от соискательниц и 30 финалисток, которые специально приехали в Москву, чтобы показать себя, рассказать о своей работе и побороться за главный приз. Благодаря новому прочтению, конкурс красоты «Мисс Офис» ушел от стандартной оценки женской красоты и сделал акцент на сообразительности участниц, в том числе — на деловых навыках и хобби. Конкурсантки демонстрировали свои деловые навыки, стройные фигуры, таланты и выходили на сцену в самых разных и неизменно эффектных нарядах. Чтобы по достоинству оценить участниц конкурса, оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступил заслуженный деятель искусств РФ, модельер, народный художник РФ Валентин Юдашкин.