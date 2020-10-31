Фееричное выступление Лорак, зажигательное исполнение Алсу и не только: что вас ждет на шоу «Песня года — 2020»
Фото: Пресс-служба «Песни года»
Совсем скоро состоится легендарный долгожданный праздник песни! А вы сможете стать его частью. Подробности читайте в нашем материале.
В этом году из-за пандемии коронавируса нам пришлось пережить многое. Так как многие концерты и выступления любимых артистов были перенесены и отменены, мы уже знатно успели соскучиться по ним. И нам кажется, что вы тоже.
Но это не беда. 5 декабря на сцене «ВТБ Арены» соберутся самые лучшие и популярные артисты 2020 года. Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, которые в течение года завоевали признание аудитории, чьи песни ставили рекорды по лидированию в верхних строчках хит-парадов. В «Песне года» принимают участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР.
Фото: Пресс-служба «Песни года»
В этом году на сцену «Песни года» поднимутся самые яркие звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, дуэт Artik & Asti, Алсу и Светлана Лобода, Мари Краймбрери и Дима Билан, Юлианна Караулова и группа «Руки Вверх!», Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Таисия Повалий и многие другие.
Приходите на концерт и становитесь частью легендарного праздника. Организаторы обещают, что будет жарко! Билеты на мероприятие можно купить здесь.
Фото: Пресс-служба «Песни года»
Музыкальный фестиваль «Песня года» зародился еще 50 лет назад, но полувековой юбилей отметит через пару лет, так как в начале девяностых его ставили на паузу. На первых фестивалях проекта артисты пели песни под сопровождение эстрадно- симфонического оркестра. Сегодня главный концерт страны отличает грандиозный размах как по количеству выступающих звезд, так и по популярности участников.
Фото и видео: Пресс-служба «Песни года»
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