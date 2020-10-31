Фееричное выступление Лорак, зажигательное исполнение Алсу и не только: что вас ждет на шоу «Песня года — 2020»

Совсем скоро состоится легендарный долгожданный праздник песни! А вы сможете стать его частью. Подробности читайте в нашем материале.

В этом году из-за пандемии коронавируса нам пришлось пережить многое. Так как многие концерты и выступления любимых артистов были перенесены и отменены, мы уже знатно успели соскучиться по ним. И нам кажется, что вы тоже.

Но это не беда. 5 декабря на сцене «ВТБ Арены» соберутся самые лучшие и популярные артисты 2020 года. Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, которые в течение года завоевали признание аудитории, чьи песни ставили рекорды по лидированию в верхних строчках хит-парадов. В «Песне года» принимают участие популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР.